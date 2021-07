Ventajas y desventajas de pintarse las uñas con gelish

Una de las actividades que más disfrutan las mujeres es pintarse las uñas, pues siempre buscan la manera de lucirlas impecables, ya que las uñas reflejan su personalidad y hasta porque son su carta de presentación.

Actualmente existe una técnica llamada gelish, esta es una solución para no tener que estar pintándose las uñas a diario, pues su acabado es permanente y su duración puede ser de entre una semana a diez días. Si bien con esta técnica puedes conseguir durabilidad y una apariencia reluciente durante varios días, hay algunas ventajas y desventajas que debes conocer antes de su aplicación.



Ventajas

1. Tiene más duración que el esmalte común.

2. Da un acabado impecable y brillante.

3. La aplicación es muy sencilla y no necesitas ir a una especialista.

4. El secado es inmediato.

5. Sirve para que las uñas no se quiebren.



Desventajas

1. El uso frecuente puede adelgazar las uñas.

2. Las uñas sufren un descoloramiento natural.

3. La acetona para retirar las uñas de gel daña la piel, pues esta absorbe todo.

4. La lámpara UV podría provocar cáncer en la piel.

5. No deja respirar la uña.



Es recomendable que después de retirar el gelish de las uñas busques un tratamiento para hidratar y proteger tus uñas como la piel de los efectos del gel y la acetona.