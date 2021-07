Consejos de vestir si tienes piernas delgadas

Quizá muchas veces hayas querido lucir tus piernas, pero sientes temor del qué dirán por tenerlas muy delgadas.

Es de suma importancia tener claro que todas las piernas son distintas, por lo que no debes acomplejarte, ya que no es un defecto físico, solo es cuestión de encontrar el diseño adecuado que te ayude a sentirte segura, sobre todo que te favorezca.



Mónica Tobón, experta en modas, recomienda elegir bien las siguientes prendas:

“Para piernas delgadas, los pantalones holgados son favorecedores. Debemos evitar los pantalones ajustados a la pierna, puesto que esto solo resaltará las piernas muy delgadas”.



“En el caso de las faldas, favorecen las que son ajustadas y hasta abajo de la rodilla o las faldas que crean volumen en la parte superior, en este caso debemos evitar las minifaldas y las que el volumen lo tienen en la parte inferior, como serían las de corte A”.

“Aunque hay cosas que pueden evitar o pueden elegir para lucir mejor, lo más importante es cómo se sientan y la actitud con que lleven cada prenda”, afirma Mónica Tobón.



Por su parte, Karlen Pérez, periodista, modelo y conductora del programa Bienvenida la mañana, de Canal 6, nos comparte los trucos de vestir que ella aplica.



“Básicamente he visto ejemplos de cómo se ven los atuendos en otras personas y he ido descubriendo lo que a mí me queda bien. A las personas delgadas les favorece ropa flojita, no necesariamente debe ser ajustada”.



“Los zapatos abiertos de alguna manera son un aliado a la hora de elegir un atuendo, pues estos hacen que las piernas delgadas se vean más gruesas, a diferencia de los zapatos cerrados”, agrega Karlen”.

Los zapatos que más les van definitivamente según los expertos son los que tienen cordones o cintas, como las alpargatas y botines.

Se puede jugar con diferentes prendas, no debes tener miedo a experimentar y utilizar outfits diferentes, la magia está en hacer combinaciones que favorezcan a tu silueta y piernas para que estas se vean con mayor volumen.

Los vestidos largos y mullet les favorecen.