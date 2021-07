Sombras para cualquier ocasión

Aplicarse las sombras perfectas para una ocasión especial puede ayudarte a ser el centro de atención en cualquier evento. A continuación te daremos algunos consejos para que puedas lucir bella, espléndida y radiante en cualquier evento.



-Paso 1: aplicación de prebase en el párpado. Con una brocha aplicamos y difuminamos la prebase en todo el párpado.



-Paso 2: sellamos con polvo blanco. Tomamos un poco de sombra beige o polvos traslúcidos o compacto a fin de sellar toda la prebase para que esta a la hora de aplicar la sombra no se vaya a cuartear.



-Paso 3: transición. Tomamos un color rosáceo para hacer la transición y lo aplicamos desde donde termina la línea superior del párpado a la altura de la ceja y difuminamos hacia adentro.



-Paso 4: tono de profundidad. Elegimos un tono marrón para agregar profundidad al ojo, lo aplicamos antes de donde se puso el tono de transición; es decir, en la cuenca del ojo.



-Paso 5: aplicación de sombra con pigmento brilloso. Se aplicará con el dedo meñique para que no pierda su consistencia, pues estos tonos se activan con calor; si la aplicamos con una brocha el acabado será opaco. Limpiamos en la parte del párpado donde no hay sombra. Con la misma brocha que realizamos el tono de profundidad volvemos a pasar el tono para darle más profundidad, y con la misma sombra la aplicamos en la línea de agua inferior del ojo.



-Paso 6: delineado esfumado. Este no es un delineado tradicional, hacemos una línea mediada en el ojo y el último producto de la parte superior del ojo lo difuminamos.



-Paso 7: pestañas. Peinamos la pestaña para que se vea más dispersa y luego la cortamos y le aplicamos pegamento.

Síguela en Instagram: @anabueso_studio

En Facebook: Ana Bueso Make Up Artist

Producción de video: Zamir Montealban y Yeria Miralda