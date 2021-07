Las canas lucen en la alfombra roja de Cannes

Cannes, Francia | AFP |



Habitualmente ocultadas bajo un tinte, las canas lucieron en la alfombra roja del Festival de Cannes, gracias a las actrices estadounidenses Jodie Foster y Andie Macdowell.



Foster, que el martes recibió la Palma de Oro de Honor por el conjunto de su carrera, lució su media melena característica con las raíces blancas. "Tengo ganas de apropiarme de los 60" y "no tener un problema con la edad", confió la ganadora de dos Óscar al semanario francés Télérama a principios de julio.



Por su parte MacDowell ("Cuatro bodas y un funeral"), que también es imagen de la firma L'Oréal, lució su larga cabellera al natural. La actriz, de 63 años, confió en febrero pasado que esta decisión es un efecto del confinamiento.



El detalle fue comentado en las redes sociales: "No sé ustedes, pero a mí me encanta ver a actrices que no esconden su edad, con arrugas y canas en la alfombra roja", tuiteó una usuaria, en un mensaje que reunió casi 3.000 "me gusta".

La actriz, productora y directora de cine, Jodie Foster y su esposa, la fotógrafa, Alexandre Hedison lució cada una un look canoso.