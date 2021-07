Transparencias en una versión elegante y cómoda

Las transparencias es una moda atemporal que surgió en 1968, cuando Yves Saint Laurent presentó una colección de vestidos negros de organza que no ocultaban el cuerpo de las modelos, y en su momento fue señalado como algo escandaloso. Pero como la moda es cíclica, este año las transparencias llegan en versiones renovadas a las colecciones primavera-verano, dejando más a la imaginación.



Aparecen transparencias en forma de tejidos holgados y la clásica tela vaporosa que deja ver la silueta del cuerpo.

La tendencia se compone también de detalles de encaje que se llevan sobre otras prendas para complementarlas.



Las telas traslúcidas se colocan sobre conjuntos o bodies, dejando entrever la piel, aportando frescura y una sensualidad incomparable al guardarropa veraniego.



Los detalles de encaje aparecen en prendas con aire lencero, proporcionando delicadeza y romanticismo a los looks de esta primavera.



Los tejidos suaves y ligeros agregan comodidad, que es sumamente valorada por los diseñadores en estos tiempos, y los materiales frescos, que son el mejor aliado para la época calurosa, aparecen en vestido, monos y blusas.



La tendencia se aprecia en líneas que evocan sensualidad e invitan a la apreciación de la feminidad, sin perder la sofisticación del atuendo y siempre tomando en cuenta la armonía de la silueta.



Ya sea que te sumes a esta tendencia de forma radical con un total look o si prefieres con detalles más discretos, tu guardarropa se llenará de sensualidad y romanticismo.

No hay ni una pizca de folclor, solo pura gracia y largos vestidos transparentes con movimientos brillantes, una verdadera celebración de la feminidad en sus colecciones.