Rostros de primavera: tendencia en maquillaje

Los días soleados son la mejor oportunidad para complementar una piel fresca e hidratada con un toque extra de color y brillo. Las pasarelas de las diferentes firmas de lujo revelaron algunas de las propuestas que deberás lucir sí o sí. A continuación te compartimos las más importantes.





'All in black'

Valentino, Chanel y Dior retomaron el glamour y la sofisticación de la clásica sombra negra con efectos ahumados e impecables delineados, dándole un toque de frescura y juventud con labios rosa pálido. Si vas a apostar por esta opción, recuerda utilizar tonos muy claros para contornear y ruborizar, el objetivo es que la mirada sea lo que más resalte en tu rostro.



¡Viva el color!

Viktor & Rolf, Baja East, Moncler y Bottega Veneta se olvidaron de lo sencillo e hicieron un homenaje a la alegría con tonalidades vivas y llamativas en los ojos, como el azul turquesa, el rosa y el naranja. Los labios 'nude' o con un ligero toque de gloss se convirtieron en el complemento perfecto.



Metálicos en todas partes

Estos tonos se hicieron presentes en los desfiles de Cong Tri, Valentino y Elie Saab, donde el color dorado se mezclaba con cobrizos, platas y destellos tornasolados para crear maquillajes muy elegantes y delicados o extravagantes y llamativos. ¡No le temas a incluirlos en tus labios y pómulos!



Besos apasionados

Los labios como protagonistas aparecieron en Versace con un rosa fucsia y en Balmain, Christopher John Rogers y Schiaparelli con el icónico labial rojo, una tendencia de belleza que no puede faltar en ninguna temporada en sus distintas gamas, desde el rojo pasión hasta el bermellón.



'Makeup no Makeup'

Es uno de los looks más populares y femeninos, Ralph Lauren, Rahul Mishra y Johanna Ortiz optaron por incluir pieles bronceadas con un ligero toque de iluminador por arriba de las mejillas, sumando una mirada romántica e inocente con tan sólo una ligera capa de máscara de pestañas.



¿Cómo conseguirlos?

*Para una apuesta natural utiliza paletas para mejillas con tonos rosados, bronceadores mate e iluminadores cálidos. Too Faced, Benefit Cosmetics, Anastasia Beverly Hills y Nars cuentan con opciones que te ayudarán.

*Nyx, Huda Beauty, Urban Decay, Morphe y M.A.C Cosmetics tienen una amplia variedad de sombras llamativas. Elige conjuntos que incluyan los colores primarios, esto te ayudará a hacer mezclas y experimentar.

*El uso de cubrebocas no será problema si optas por tintas de labios o labiales mate. Givenchy, Lancôme, Yves Saint Laurent y las ramas de L'Oréal ofrecen amplias gamas de tonos.

*Si sigues los pasos de Chanel, te recomendamos antes aplicar un 'primer' para ojos, esto le dará más intensidad. También puedes elegir sombras líquidas, te brindarán una mayor pigmentación.

*Para el estilo dorado puedes combinar diferentes iluminadores y aplicarlos tanto en párpados como en lagrimales y mejillas. Tom Ford, Fenty Beauty y Stila te proporcionarán todo el brillo que necesitas.