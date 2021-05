Moda masculina se inclina por el rosa

Aunque hemos asociado desde hace años el color rosa a las niñas y la feminidad, la verdad es que al principio fue al revés. Este tono, pariente del rojo, en realidad comenzó como asociado con la sangre y la virilidad.

Posteriormente, María Antonieta, la Reina tachada de frívola, es la que impone en Francia el rosa como un tono femenino, ya que lo usaba para sus vestidos y decoración de sus palacios.

Baste ver la recreación, toda en pink, que hizo Sofía Coppola en su película al respecto de esta malograda Reina.

Sin embargo, a principios del siglo 19, el periódico The Sunday Sentinel de NY aconsejaba vestir a los niños de rosa, por ser un color decidido y fuerte, y a las niñas en azul por ser más delicado y refinado. Totalmente al revés. Pero, ¿cómo se dio este cambio?

Después de la Segunda Guerra Mundial cambia el paradigma, según la historiadora de la moda Jo Paoletti, quien afirma que los nazis designaron ese color para los hombres homosexuales en los campos de concentración.

Finalmente, en los años 80 se estable el código azul para niños y rosa para niñas, sin ninguna base científica. Más democrático que nunca Hoy, el rosa se ha despojado de un género, y más bien se ha vuelto omnipresente y todopoderoso. Además, se ha visto como un tono activista, como las marchas contra Donald Trump en Estados Unidos o el movimiento contra el machismo en la India.

"Nadie es dueño de los colores, por lo que el rosa es ideal para todos, es perfecto para la colorimetría latina. Hoy, el uso de esta gama, ya sea en una prenda u accesorio o en un look total, es ideal para los hombres que quieren estar a la moda", afirma Gisela Méndez, especialista y autora del libro "La Mejor Versión de Ti".

No es de extrañar entonces que muchas firmas apuesten por el rosa en prendas y accesorios. A ello han ayudado figuras como Maluma, los hermanos Jonas y Harry Styles, quienes acuden a las premiaciones con espectaculares creaciones rosadas.

"Hay que tener en cuenta algunos detalles nada más. Los tonos oscuros te hacen más delgado y los más luminosos pueden agregar volumen a tu silueta.

"El total look te hace más delgado, pero tienes que tener cuidado con los otros accesorios para no parecer recargado", compartió Méndez.



La vie en rose

Es un color generalmente optimista, brillante y relacionado con buenos momentos y pensamientos bonitos, por lo que se utiliza en todos los idiomas para frases que denotan alegría y felicidad ("ver las cosas en color de rosa", "think pink" o "la vie en rose", por ejemplo).