Errores que cometen las mujeres bajitas al usar jeans

Cuando se trata de usar pantalones damos muchas cosas por sentado. El hecho de ser una prenda básica no quiere decir que selecciones un diseño sin tomar ciertas consideraciones de acuerdo con el tipo de cuerpo que tengas para sacarle el mayor provecho posible a la prenda que selecciones.

Según Enna Gadolah, asesora de imagen y moda, es importante saber qué prenda comprar, ya que si la eliges de la manera correcta puedes alargar tu figura, acentuar tus caderas, disminuir tu cintura y hacer ver tus piernas firmes.

Además, afirma que las mujeres de baja estatura en especial cometen todo tipo de errores por falta de orientación.

Les recomienda buscar en medios tecnológicos la información sobre cómo vestir. Aunque la mejor orientación la recibirán siempre de un asesor de moda, quien te ayuda a vestir según tu figura, color de piel, estatura, forma de rostro y proporciones exactas de tu cuerpo.

Cuando de jeans se trata, siempre usa la talla correcta y sigue las siguientes recomendaciones para acertar en la compra y uso de esta prenda básica.



Arriba del tobillo

Evítalo. Con este tipo de jeans muy corto o arriba del tobillo se acortará el largo de tus piernas, haciendo verte más pequeña. Es uno de los errores más comunes.



Talla más grande

Este tipo de pantalones de talla más grande también harán que te veas mucho más pequeña de lo que eres, haciendo que tu ropa esconda tu cuerpo.



Muy acampanado

Este tipo de jean te hará verte mucho más delgada y pequeña, disminuyendo las proporciones de tu cuerpo, por eso no es adecuado que los uses tan acampanados.



Jean a la cadera

Si eres una mujer de estatura baja, no los uses. No es recomendable, puesto que este tipo de jean acorta tus piernas, disminuyendo la altura de tus caderas.



Consejos

1. La mejor alternativa para las bajitas es optar por mom jeans que solo estén un poco sueltos de las piernas a la altura de los muslos.

2. Fíjate que el tiro del jean no sea tan pequeño.

3. Siempre usa jeans a la cintura, con blusas por dentro.