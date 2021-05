“Fashion” y tierna espera

Es una de las etapas más hermosas de toda mujer. Con el embarazo se producen muchos cambios hormonales, físicos y emocionales, el cuerpo comienza a ensancharse, el busto crece, etc. y, según avanzan las semanas de gestación, todo esto también va en aumento.

El embarazo resalta la belleza de su cuerpo, por ejemplo, su cabello se torna más lindo y brillante y su piel luce mejor. Los cuidados personales y su apariencia son igualmente importantes en esta etapa.

La ropa adecuada que use la hará sentirse más segura y atractiva. La experta en moda Johana Mejía le da consejos para que sepa qué prendas elegir con el fin de seguir vistiendo a la moda.



1. Comodidad. A la hora de elegir sus prendas para el embarazo opte por materiales naturales que sean agradables con su piel y cómodos. El lino, la seda, la lana natural o el algodón son muy buenas opciones. Los tejidos sintéticos son más incómodos sobre la piel. El algodón orgánico también es un material muy aconsejable y cada vez está más presente en las principales cadenas de ropa.



2. Barriguita feliz. Elija pantalones y faldas para embarazo que traen una cinturilla especial para llevar bien sujeta la pancita. Estos se van adaptando según la misma va creciendo.



3. La ropa interior. Debe ser de algodón o de fibras naturales. Tendrá que comprar sujetadores nuevos que se adapten a su nuevo volumen. Si va a adquirir uno nuevo, recuerde comprarlo sin aro.



4. Seguridad. A medida que crezca su abdomen se sentirá más cómoda con unas braguitas especiales de embarazo. Estas vienen con un refuerzo en el bajo vientre para llevar bien sujeta la panza.



5. Evite los tacones altos. No solo le resultará complicado llevarlos, ya que su centro de gravedad está desplazado, sino que no son buenos para la circulación y pueden provocar la aparición de várices.

Nadie dijo que en esta etapa no pueda lucir espectacular y, por qué no, ser la invitada mejor vestida de la fiesta. Siéntase feliz, sexi y disfrute ese maravilloso momento.

“Chic and vibrant”, los vestidos de color fuerte y largos no puede olvidarlos, utilícelos cuantas veces quiera, igual que los biker de cualquier color, para repetir una y otra vez.