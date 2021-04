Colección inspirada en viajes

Poco a poco, el mundo empieza a salir a hermosos destinos, con sus debidas precauciones, pero eso no impide que hoy se pueda ya soñar y prepararse para los próximos viajes.



Todo esto inspiró al famoso creador Philipp Plein para lanzar su nueva colección de verano, “I know what you did next summer”, la cual fue mostrada en las hermosas aguas de Montecarlo, en un coctel de alegría y optimismo.



“Consideré mostrarla en la Semana de la Moda de París, pero al último momento pensé en hacerlo de manera digital por los encierros y la seguridad del público. Y nadie sabía lo que iba a pasar”, comenta el creador alemán, satisfecho del resultado obtenido.



Así, con un yate, un bote y un helicóptero, el diseñador, conocido por vestir a famosas como Jennifer Lopez o Lady Gaga con prendas sensuales, nos mostró cómo será viajar en el futuro, de una manera cómoda, libre, pero sin perder el toque de glamur y sensualidad que lo caracteriza.



“Se trata de pensar positivo, de un futuro que ansiamos ver y ver. Puede ser el año próximo en que estemos en un lugar maravilloso. Así que lo que hice fue recrear una atmósfera increíble en el Mediterráneo.

“Las chicas se divierten en un día al aire libre, tomando un trago y disfrutando del sol. La colección es toda una fiesta para los sentidos”, agrega el diseñador europeo.



Así, las modelos pasan una hermosa jornada con llamativos vestidos con animal print, adornados con Swarovski y con un aire deportivo que incluyen sudaderas y mallas brillantes.



Y hay lugar para la mezclilla con el clásico terminado tie-dye o bien con efectos troquelados, así como los trajes sastre con minifaldas para las noches de fiesta. La paleta de colores incluye el blanco, el negro, el azul, el rojo hasta llegar a todos los neones, que alegran la pupila y hacen que la mujer se convierta en el centro de la atención.

A destacar todos los estampados animales, los cuales ponen un poco más de glamur a estas prendas.

“La gente está hambrienta de energía positiva y momentos positivos. Hay tanta negatividad a nuestro alrededor”: Philip Plein