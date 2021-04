Cómo vestir bien sin gastar mucho dinero

Jamás creas que una mujer elegante es solamente aquella que puede comprar y usar las cosas más caras del mundo, pues, como dice la famosa diseñadora de moda Carolina Herrera, “la elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero”, es más cuestión de actitud.

Tu comportamiento, tu autoestima y tu educación son elementos demasiado importantes para ser una mujer sofisticada en cualquier contexto y sin importar el precio de lo que llevas puesto.

Paulina González, estilista de modas y bloguera sampedrana, nos aconseja hoy para estar siempre divinas y elegantes sin tener que gastar tanto dinero.



1. Conoce y acepta tu cuerpo: “Todas las mujeres somos bellas, pero debes tener claro que existen diferentes tipos de cuerpo y que la comodidad es lo más importante”, señala Paulina.Ejemplo: si un vestido te encanta, te lo pruebas, pero te sientes incómoda, definitivamente es porque ese vestido no es para ti. Si por el contrario estás satisfecha, tu confianza en ti misma lo hará lucir muy lindo.



2. Identifica tu estilo: Este parte de tus preferencias y lo que mejor se adapta a tu cuerpo, considerando la forma, tono de piel, estatura, etc., también influye el ambiente en el que te desenvuelves. Una vez identificando estos elementos, sabrás si lo tuyo son los atuendos sensuales que resalten tus partes favoritas o si prefieres ser recatada y sencilla. Cabe destacar que, en cualquiera que elijas, podrás mantener la línea de la elegancia.



3. Que nunca te falten los colores neutros: Negro, blanco, nude y gris son los infalibles en el armario de todas las mujeres, ¿por qué? Sencillamente porque son los tonos que jamás pasarán de moda y combinan con cualquier otro color que quieras. Estos incluyen desde ropa interior hasta accesorios.



4. Procura tener prendas básicas: Tomando en cuenta el punto anterior, Paulina sugiere:

en blanco, una camisa de botones, una camiseta, un par de tenis. En negro y nude, un vestido a la rodilla, un par de tacones, un blazer, una buena cartera, un pantalón, zapatillas o sandalias.

Otros: un jean azul sin diseños y que te quede a la medida, una chaqueta de cuero o de jean, joyas pequeñas en tonos dorado y plateado.



5. No te dejes llevar por tendencias: “Cuando llegas a conocer tu propio estilo es muy difícil caer en este juego que utilizan las grandes marcas para acaparar nuestra atención”, afirma la experta.

Para reforzar este punto nos referimos nuevamente a Carolina Herrera: “Estoy en contra de las tendencias, parece que la gente quiere ir uniformada; todas con la misma prenda”.

¡Tiene razón! Recuerda que el estilo sofisticado le pertenece a cada mujer, no es necesario que compres toda la ropa que está de moda, “con una prenda en tendencia es suficiente”, asegura Paulina. El truco está en saberla combinar con los demás elementos clásicos que ya tienes en tu armario.



6. Compra con astucia: Es importante que sepas administrar tu dinero y compres únicamente lo que sabes que te vas a poner, independientemente si es nuevo o de segunda mano.

“Nunca te lleves algo solo porque está en descuento o porque es bonito si realmente no lo necesitas”, recomienda Daniela Mejía, modelo y bloguera de moda. Asegúrate de que el precio de lo que vas a llevar sea justo a su calidad, revisa el material del que está hecho, que no esté roto, que no tenga manchas u otra imperfección.

Accesorios que realzan: Un par de anteojos negros pueden aportar un toque chic mientras protegen tus ojos.

Un pañuelo o bufanda va superbién con blusas escotadas. Las diademas elevan la atención a tu cabello y las fajas en tonos neutros para acentuar tu figura.

Importante. Mejía aconseja que selecciones cuidadosamente los accesorios, ya que estos aportan vida a los outfits que usas. Sin embargo, si sobrecargas tu atuendo de elementos extras, producirá el efecto contrario.

“No pasa nada si utilizas a diario los mismos aretes, con tal sean sencillos y de un buen material no se deteriorarán pronto. Podrías invertir en un set de perlas, argollas medianas o una cadenita con tu inicial y quedarás perfecta”, expresa Mejía.

“Lo ideal no es ir de compras cada quincena, sino hacer una sola compra que te sirva para todo el año o más, recuerda que puedes encontrar excelentes cosas en tiendas de segunda mano y a precios increíbles”, puntualiza.

Zapatos imprescindibles: Los colores sólidos tienen más importancia aquí, ya que puedes lucir un atuendo colorido y añadirle armonía con zapatos clásicos, como las sandalias negras, tenis blancos, tacones negros o nude, zapatillas nude y botas negras.



Buenas inversiones: Si tienes la posibilidad, invierte un poquito más en algo duradero, como un bolso que se ajuste a tus necesidades, un par de zapatos cómodos para viajar o trabajar, un buen abrigo, un buen reloj. Opta por estilos clásicos y no tendencias.

Cuida tus prendas: Guarda la ropa y zapatos que no usas mucho en bolsas o cajas dentro de tu clóset, procura lavarlos cada cierto tiempo, mantén todo en orden y bien doblado, guarda tus joyas en un lugar seguro.

Combinaciones esenciales:. Vestir monocromático es muy glamuroso. Combinar blanco y negro es infalible. Los vestidos sencillos siempre serán un gran aliado con zapatillas o sandalias para el día. Si vas a usar rojo, combínalo con algo nude.