Debuta Bruno Mars como diseñador para Lacoste

Lacoste, la marca de ropa conocida a nivel mundial, entre otras cosas, por su característico logotipo de un cocodrilo, se asoció con el cantante Bruno Mars para una colección de moda muy especial.



Según la revista Vogue, la colección se llama "Lacoste x Ricky Regal", un "alter ego" creado por el intérprete, y constará de 25 piezas de edición limitada, disponible desde el 5 de marzo, aunque sólo durante dos semanas.



Esta es la segunda vez que Lacoste se asocia con un artista ajeno al deporte, y la primera vez que Bruno realiza una colaboración de moda.



"Louise Trotter (director creativo de Lacoste) me llamó y prácticamente me rogó de que lo hiciera", recuerda Mars en entrevista con Vogue.



"Recuerdo cuando iba a la escuela: si tenías ese cocodrilo en el pecho, eso significaba algo".



La línea Ricky Regal presenta gráficos y detalles coloridos que recuerdan a la década de 1970, como chaquetas para hombres y mujeres con cuellos extendidos.



También presenta camisas abotonadas con patrones geométricos, pantalones cortos sin cordones, calcetines, sandalias, lentes de sol dorados y, por supuesto, polos. Los precios oscilan entre 100 y 200 dólares.



"Quería que pareciera que, quienquiera que use esta colección, sea el tipo más genial de la fiesta. No se esfuerza demasiado. Simplemente fluye y se siente bien", puntualiza el cantautor.



Las piezas estarán disponibles para la venta en The Webster, en Los Ángeles y Nueva York; en la tienda Unknwn de LeBron James, así como en una nuevo local de Lacoste en West Hollywood.



Esa tienda tendrá un área especial solo para Ricky Regal, con paredes de terciopelo verde, juegos de casino e instrumentos musicales.



A la par, Bruno acaba de anunciar un nuevo proyecto musical: un dúo llamado Silk Sonic con la estrella de R&B ganadora de un Grammy, Anderson Paak. El primer sencillo del álbum, "An Evening with Silk Sonic".