Recluta Gucci a Harry Styles para nueva campaña   

La marca de moda italiana Gucci eligió a varias celebridades para su nueva campaña de bolsos Beloved, incluido el rostro de Harry Styles y otros favoritos de la empresa, como Sienna Miller y Dakota Johnson.



También se incluyen en la campaña James Corden, Serena Williams, Diane Keaton y Awkwafina; todos están haciendo su debut en Gucci.



En una vista previa de las fotos promocionales, Styles luce un look de primavera 2021 que incluye un abrigo de piel y una camisa estampada.



Los fanáticos del ex One Direction se volvieron locos con la noticia en las redes sociales.



"Ustedes son tan inteligentes (refiriéndose a Gucci). Saben que compraré literalmente todo aquello que lo tenga a él a un lado", comentó una seguidora en Instagram.



De hecho, el traje de cuero sin camisa del cantante de "Watermelon Sugar" y la bufanda de plumas que usó en la pasada ceremonia del Grammy, todos hechos a medida por Gucci, causaron sensación entre sus fans.



La colección Beloved presenta cuatro estilos de bolsos icónicos de Gucci: Jackie 1961, Horsebit 1955, Dionysus y GG Marmont, todos los cuales fueron presentados o revividos por el director creativo Alessandro Michele en sus primeros desfiles de moda para la marca.



De acuerdo con el portal de la revista Elle, la campaña completa se lanza el 22 de abril.