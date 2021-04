Diferencias entre el desodorante y el antitranspirante

Algo que debes saber y tener muy claro es que tanto el antitranspirante como el desodorante te brindan diferentes beneficios, eso sí, los dos protegen tus axilas y las mantienen con buen olor durante el día.

La dermatóloga Karina Alvarenga aclara que los desodorantes minimizan el olor que es producido por las bacterias de tu piel, pero no te protegen contra el sudor.

Si te aplicas desodorante antes de ir a correr olerás menos, pero aún así sudarás.La hiperhidrosis es un problema estético embarazoso para quien la padece, por lo que se debe usar los antitranspirantes como primera medida para su control, según Alvarenga.

Los efectos secundarios de los antitranspirantes pueden ser irritación y eccema. Se debe advertir de esta posibilidad para descontinuar su uso.

“Si se encontrara alguna evidencia de que el aluminio cause alguna enfermedad y se ponga en duda tu seguridad, las autoridades sanitarias actuarían de inmediato prohibiendo su uso y retirándolos del mercado”.

En cuanto a los desodorantes ecológicos, dice que no hay problema en usar alternativas, siempre y cuando estas funcionen como desees.

Estos contienen componentes orgánicos y amigables con el medio ambiente. Pero siempre hay que estar atentas ante posibles dermatitis o irritación por contacto.

Cualquiera de los dos es recomendado para la piscina o la playa, pero debes ducharte antes de ingresar al agua.

La dermatóloga aconseja lavar bien tus axilas la noche anterior y aplicar el desodorante, en el día, al momento de bañar, no ocuparás aplicarlo de nuevo.

“Si no sufres de hiperhidrosis, un simple desodorante bastará para controlar el mal olor. Pero si la sudoración está aumentada y manchas la ropa, debes acudir con tu dermatólogo, para averiguar si no estás padeciendo de hiperhidrosis, eritrasma, intertrigo, entre otras y que podrían afectar la piel de tus axilas”.



Desodorante. Se encargan de eliminar el mal olor y controlar las bacterias que produce la sudoración. A diferencia de los antitranspirantes, no contienen sales de aluminio, esta es la razón por la que no tienen ningún efecto contra la transpiración.



Antitranspirante. Se puede usar como primera medida de control ante la hiperhidrosis y seguirse usando sin problema si se logró controlarla, porque te ayuda a estar seca y evita que sudes o transpires.