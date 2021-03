Rosalía diseña tenis inspirados en un calzado típico de su tierra

Barcelona.- La cantante Rosalía ha diseñado unas zapatillas inspiradas en las tradicionales alpargatas típicas de Cataluña (noreste), y ha anunciado su lanzamiento en un vídeo publicado el lunes en su perfil de Instagram.

Junto al vídeo, en el que se ve a la artista española atándose los cordones de las zapatillas como lo haría con unas alpargatas, Rosalía ha publicado unas fotografías del pintor Salvador Dalí con el calzado tradicional catalán.

Las zapatillas, según ha explicado la cantante en el podcast "Gurls Talk", están inspiradas "directamente en un tipo de zapato tradicional que mi abuelo solía usar todo el tiempo".

Las deportivas, llamadas AF1 Espadille, están basadas en el modelo Air Force 1 de Nike -de caña baja y con plataforma- y se diferencian por su color crema, el lazo ancho y largo para que se pueda abrochar alrededor del tobillo, y la costura de la suela que recuerda a la de la alpargata, además del lema "We just did it Rosalía" grabado en la plantilla. EFE.