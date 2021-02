5 “tips” de moda para mujeres de talla grande

Usar tallas grandes no te excluye de vestirte bien, pero tienes que cuidar más lo que te pones para hacerlo con buen gusto y estilo. Estas son las cosas que no debes hacer según la revista Elle.



1. Ni muy grande ni muy chicos. Cuando usas algo pegado entonces tampoco es favorable, por lo que es importante que te enfoques en telas que pongan todo en su lugar sin desbordar nada.



2. Si tienes mucho busto prefiere blusas o vestidos que dejen ver tu clavícula para que te veas más delgada, no abuses en el escote porque entonces te ves más grande. Si eres de mucha pompa busca pantalones rectos para que disimulen tu trasero y te alarguen las piernas.

Si eres de pierna flaca y poca cadera entonces usa vestidos cortos (no mini) y que tengan cinturón para enmarcar tu cintura.



3. Combina colores brillantes con tonalidades neutras. Busca que la prenda más colorida esté en la parte de tu cuerpo menos voluminosa o en la que quieras enfatizar para que el contraste con el neutro te dé, visualmente, un efecto adelgazador.



4. Los accesorios. Lo que tienes que cuidar es que no sean chicos para que no se vean desproporcionados con tu cuerpo.



5. Los estampados al mínimo. No busques los que son muy coloridos ni tampoco muy grandes. Busca algo de puntos, flores o gráficos chicos. Si es una blusa está bien que sea ancha, pero abajo ponte algo más ceñido al cuerpo.