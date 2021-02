Furor por los cuadros en el guardarropa

Populares en Gran Bretaña, los estampados a cuadros dan vida al invierno.Generalmente regresan en frío, pues son característicos de las bajas temperaturas en Reino Unido, pero en esta ocasión retornan más vivos y alegres que nunca gracias a firmas como Burberry, Dior, Miu Miu, Gucci y Chanel, entre muchas otras. Hablamos de los clásicos cuadros.



Porque hay algo de cálido en estos estampados que mezclan líneas horizontales con verticales, que en primavera aparecen pequeños (llamados "de Vichy") y que, con las bajas temperaturas, se vuelven más poderosos.



Así, del clásico tartán escocés, nacido en el siglo 18, al elegante Príncipe de Gales, del siglo 19, hoy se aposentan en toda clase de prendas, sobre todo en abrigos y capas, que alegran las calles más sofisticadas del planeta, además de que protegen de las inclemencias del tiempo y permiten jugar con el principio de "capa sobre capa".



"Son elegantes y sofisticados si los llevas en tonos clásicos como el beige o en cualquier neutro, pero se vuelven más juveniles si los usas en tonos alegres como el rojo, el verde y el amarillo, uno de los colores de más moda.



Bueno, hay hasta diseños en la gama de los fluorescentes. Sólo se trata de dar rienda suelta a tu imaginación", comenta en entrevista a experta Mónica Bravo.



Vestidos de cóctel o formales, faldas de todos los largos, blusas con toques retro, chalecos, chamarras y todo tipo de prendas se dejan seducir por la armonía simétrica de estos motivos, los cuales, ojo, si son muy grandes, pueden agregar volumen a cualquier silueta.



Las reglas para combinarlos son: usar prendas básicas en tonos neutros por debajo, lucir todo un look en un solo color o de plano, si eres mucho más atrevido, portar piezas con diferentes tamaños de retículas o con otro estampado, pero teniendo cuidado de no exagerar.



La mejor embajadora de esta tendencia es la británica Catalina Middleton, la esposa del Príncipe Guillermo, quien posee en su clóset muchos abrigos y capas con estas cuadrículas que luego son replicadas por las mujeres de todo el mundo.



Y los accesorios

Nada como las bufandas, sombreros y mascadas que presentan este estampado como motivo principal. Son alegres, divertidos y capaces de elevar cualquier look, hasta uno en negro total. Aquí te mostramos algunos ejemplos.

Son alegres, divertidos y capaces de elevar cualquier look, hasta uno en negro total. Aquí te mostramos algunos ejemplos.