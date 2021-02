Depilación láser: elimina los vellos indeseados

La presencia de vellos corporales puede ser incómoda para algunas personas, generalmente, por asuntos estéticos. Sin embargo, es algo completamente natural que todo ser humano posee y no debe ser motivo para avergonzarse, ya que están presentes en la piel para protegerla ante los cambios de temperatura y la irritación causada por agentes externos.



En la actualidad existen diversas formas de eliminar los vellos temporalmente, tales como las rasuradoras, las pinzas y la cera, no obstante, estos suelen desencadenar otros problemas; entre ellos, manchas en la piel, foliculitis (inflamación de los conductos que dan lugar al nacimiento del vello), heridas, quemaduras, etc.



Afortunadamente, la tecnología ha traído nuevas maneras de hacer estos procesos y, con la inserción de la depilación láser, puedes olvidarte de todos los inconvenientes mencionados.



Mari Isabel Del Cid, enfermera y especialista en medicina estética, de Dermalaser, explica que la depilación láser consiste en la aplicación de un rayo concentrado de luz láser que elimina el vello. “Este proceso también ayuda a aclarar ciertas partes del cuerpo, como las axilas y entrepiernas, además, remueve los vellos encarnados y deja la piel suave”, afirma.



Una de las dudas más frecuentes acerca de esta técnica es si causa dolor, y al respecto Del Cid responde que no, ya que gracias a la evolución de la ciencia existen máquinas láser que no generan ningún tipo de dolor en el cuerpo.

Asimismo, contrario a lo que muchos piensan, no hay emisión de radiaciones dañinas, por lo tanto es un método seguro.



En cuanto a la efectividad del tratamiento, la experta indica que en 12 sesiones se elimina el 100% del vello corporal, las únicas excepciones ocurren cuando la persona tiene problemas hormonales o de ovarios poliquísticos, puesto que estos estimulan el crecimiento del vello y puede necesitar hasta 18 sesiones o más.



Uno de los puntos favorables de la depilación láser es que se puede hacer en cualquier parte del cuerpo, tanto en hombres como en mujeres. “Se aplica en la zona íntima, piernas, cabeza, barba, axilas, espalda, brazos, etc.”, señala.



Respecto a los efectos secundarios, Del Cid explica que no hay, pero como todo proceso médico el paciente debe tener un reposo y cuidados posteriores, de lo contrario sí habrá reacciones adversas, tales como manchas o alergias.



Entre los cuidados a tomar están: no exponerse al sol durante al menos cuatro días, utilizar bloqueador solar y retocarlo cada cuatro horas, asistir con puntualidad a las citas médicas para verificar que todo marche bien y no tomar ningún medicamento, al menos que sea recetado por un especialista.