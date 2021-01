Cuidados al usar las pestañas postizas  

Cuando queremos un beauty look lo primero que se nos viene a la mente es el maquillaje en ojos, pero este no puede terminar espectacular si no lleva el increíble volumen en las pestañas. ¿Qué tanto sabes de las pestañas postizas y su uso? ¿Las utilizas de la manera correcta? Claudia Caballero, makeup artist, resuelve nuestras dudas.

“Las pestañas de tira son las más comunes, especialmente las que tienen un acabado natural en el pelo, su tira es delgada y moldeable, ya que brindan comodidad y se mantienen en su lugar al utilizarlas por varias horas”.

Existe gran variedad de pestañas postizas, de diferente tamaño, longitud, grosor, textura y material. Se presentan en tiras (la más común), individuales, de mechones (vienen en pequeños grupos) y las que tienen usos especiales como para maquillaje de fantasía y con fines más editoriales. Algunas vienen en tiras magnéticas.

“Siempre hay que tomar en cuenta que el material de la pestaña sea moldeable y se sienta natural para que se pueda pegar y tomar la forma de cualquier tipo de ojo al cual se está aplicando”.

Entre tanta variedad de pestañas lo importante con el tipo de ojo es saber si la longitud del pelo y grosor es el correcto.

Si una persona tiene ojos pequeños es necesario recortar la pestaña y buscar un estilo con pelo no muy largo.

Una persona con ojos grandes puede utilizar pestañas con más volumen y tomar en cuenta que la tira de pestañas cubra toda la línea del pelo de sus pestañas naturales.

Para un ojo con párpado escondido es necesario tomar en cuenta que la pestaña no sea muy pesada y gruesa para el ojo, así levantamos la mirada.

Se pueden usar pestañas individuales o las de mechones, aplicándolas desde el centro del ojo hacia afuera, y así dar un efecto visual de levantamiento al ojo, agrega Claudia.

“Pienso que aplicarlas después de las sombras, el delineador y rímel; antes de aplicar la base y el resto de productos en el rostro es el momento indicado”.

Un pegamento de calidad para pestañas es importante al momento de aplicarlas, ya que eso ayudará a que se mantengan sin despegarse, especialmente de las esquinas, por un par de horas.

También toma en cuenta tus alergias, es mejor utilizar un pegamento sin látex para evitar cualquier irritación o sensibilidad.

El uso de pestañas puede ser negativo en caso de no utilizar los productos correctos, que su aplicación y remoción no se haga con cuidado y no haya una limpieza en el ojo después de su uso.

Aplica y remueve las pestañas con paciencia y con cuidado para no lastimar tus ojos y/o perder tus pestañas naturales.

En caso de desear reutilizarlas, siempre con nuestras manos aseadas, las podemos limpiar con un hisopo con desmaquillante de ojos, luego con alcohol isopropílico limpiando con cuidado desde la tira hasta la línea de los pelos (por arriba y abajo). Podemos auxiliarnos con una pinza, así terminamos de eliminar rastros del pegamento.

Con nuestros dedos brindamos la forma curveada de la pestaña para guardarla en su empaque.

En cuanto a productos, evita las pestañas que tengan tiras muy gruesas y de mala calidad, esto puede darte picazón, las esquinas se pueden despegar continuamente y crea una experiencia negativa e incómoda.

Solo debes cuidar que se mantengan en su lugar y no tocarlas constantemente, y listo, disfruta de tus pestañas al máximo.



Consejos



1. Recuerda siempre antes de manipularlas lavar tus manos para evitar infectar el área de trabajo. Una pinza ayuda si vamos a utilizar las individuales.



2. Deben ser despegadas con cuidado, nunca agarrar de los pelos. Mientras se preparan los ojos para ponerles pegamento se mantienen siempre en el estuche, así se evita que se ensucien con polvo.



3. Al pegarlas, entre más cerca de la línea del crecimiento de nuestra pestaña natural, mejor. Cuando apliques pegamento, déjalo secar unos 10 segundos antes de pegarla y nunca soples con la boca la tira de pestaña.



4. Después del uso de pestañas, desmaquilla los ojos y límpialos normal hasta no tener rastro de pegamento.



5. Evita copias de marcas al comprar el pegamento, pueden causar enrojecimiento, alergia e infecciones.

“Depende de su calidad, marca y consejo, podemos utilizarlas dos o tres veces. Yo las uso tres por higiene y porque se van deteriorando”, Claudia Caballero, Makeup artist

Síguela:

Facebook / Instagram Claudia C Makeup