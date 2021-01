Rosa Clará, 25 años vistiendo novias“de una manera diferente”

La firma de moda nupcial Rosa Clará, que ha vestido el día de su boda a mujeres como Paula Echevarría, Paulina Rubio, Antonela Roccuzzo -esposa de Leo Messi- o Marie Chevallier, en su enlace con Louis Ducruet, hijo de Estefanía de Mónaco, celebra su 25 aniversario en la época "más complicada" de su existencia.



Cuando Rosa Clará abrió su primera tienda su intención era vestir a las novias "de una manera diferente", dice en una entrevista con Efe, además de lanzar su propia colección, porque -cuenta- lo que le pedían las novias era algo "distinto" a lo que en aquel momento había en el mercado.



Y lo ha conseguido con éxito. En 2019 abrió nuevas tiendas en dos puntos claves de negocio, Ciudad de México y Londres, que se sumaron a las ya existentes en Barcelona, Madrid, París y Miami (Estados Unidos). Actualmente, la firma tiene presencia en más de 86 países de los cinco continentes, con 140 tiendas exclusivas y más de 4.000 puntos de venta en todo el mundo.



"No pensé que nos íbamos a hacer tan grandes", dice 25 años después, aunque sí tuvo muy claro desde el principio que su estrategia empresarial pasaba por construir una marca internacional. Ahora le gustaría cumplir el "mayor sueño" de su vida que es abrir una tienda propia en las principales capitales el mundo.



Con la mirada puesta en el retrovisor, hace un balance "positivo" del tiempo transcurrido, en el que incluso tuvo ocasión de escribir un libro, "Secretos de boda", pero reconoce que nunca ha vivido una época "tan complicada" como esta, en la que quiere lanzar un mensaje de esperanza a las novias que han tenido que posponer su boda.



Adelantada a su tiempo, a las novias que pasan por su taller les propone una alternativa para no cancelar o retrasar el enlace: "El secreto está en los test rápidos".



"De la misma manera que se contrata un fotógrafo o a un florista, acabaremos contratando a personal sanitario", para los eventos.



La intención es que antes de entrar a la iglesia o al juzgado los invitados se realicen una prueba COVID-19. "La seguridad así quedará garantizada de una manera rápida. Nosotros ya estamos en comunicación con alguna empresa fiable para proponer esta opción".



Con un estilo afianzado, en 2002, la firma empezó un nuevo capítulo con la primera colaboración con un diseñador internacional: el icono de la alta costura Christian Lacroix. Esta alianza, seguida por otras con diseñadores de prestigio como Karl Lagerfeld, Zuhair Murad y Jesús del Pozo, significó el salto definitivo de la firma.



"Estas colaboraciones han sido muy importantes para la compañía", una unión que vino a dar prestigio a colecciones "atemporales" que resisten el paso del tiempo, "de líneas sencillas, pero de una gran complejidad en la estructura", siempre confeccionadas con tejidos y materiales exquisitos para vivir un día "muy especial".



Siempre estará "agradecida" a las mujeres populares que, pudiendo elegir a cualquier otro creador, apostaron por sus diseños el día de su boda, como sucedió el año pasado con Mery Perelló, esposa del tenista Rafael Nadal, encargos que han supuesto a Clará "una ilusión y una alegría".



Desvela que con el tiempo las que han cambiado son las novias. "Llegan con una edad en la que saben lo que quieren, con mucha información que proviene del mundo 'on line'".



Con la intención de continuar con una trayectoria al alza y con "mil proyectos" por hacer, Rosa Clará, que asegura que "en épocas de crisis se agudiza el sentido", prepara el "futuro" de esta empresa familiar incorporando a su hijo, Daniel Clará, para cuando tenga que ceder el testigo.



"Entro con mucha humildad", dice Daniel Clará. Una incorporación que se produce después de un largo periodo de formación académica y en la empresa, en la que ha estado trabajando en diferentes departamentos -incluso ha vivido en China durante dos años, "para abrir mercado allí"- y en la que ahora da sus primeros pasos en el área creativa.



"Pasar el testigo el duro, estoy muy implicada en la empresa, pero ha llegado el momento de compartir espacios para cuando llegue ese día", concluye Rosa Clará, que considera que es el "broche de oro" a toda una trayectoria.