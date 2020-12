Moda urbana: La música y el ‘streetwear’, unión imbatible

MADRID. El “streetwear” se ha convertido en el nuevo lujo, ropa deportiva, cómoda, sin pretensiones, ideal para subirse a un escenario, una razón por la que las firmas de moda tienen en Rosalía, Danna Paola, Rihanna, J. Balvin o Maluma a los embajadores ideales.



El triunfo de la música trap, del reguetón y el resurgir del “skate” han creado una tendencia cómoda, flexible que abanderan artistas con millones de seguidores en las redes sociales, que la lucen habitualmente en sus espectáculos y que trasladan a la calle como elemento de continuidad en su vida diaria.



La marca de prendas deportivas Puma fue de las primeras en elegir el camino de la música para colaborar con artistas que marcan tendencia. Es el caso de la cantante y actriz mexicana Danna Paola, que ha decidido concentrarse más en la música después de su participación en la serie de televisión “Élite”.



Pero las prendas de calle, no solo son emblema de las firmas deportivas o de ropa para jóvenes, la comodidad es uno de los nuevos lujos en el vestir por ello Louis Vuitton ha lanzado unas zapatillas masculinas en su colección de primavera 2021 para las que cuenta con la colaboración del patinador profesional Lucien Clarke.



Pero no es el único que lo ha incorporado en una firma exclusiva de moda, la última colección que ha presentado Riccardo Tisci para Burberry recrea las señas de identidad de la casa y las remasteriza con una “energía moderna y dinámica” para la próxima primavera verano 2021 donde juega con la estética, instintos naturales desenfrenados, entre “reglas y rebelión”.



Chanel ha incorporado a sus estanterías sudaderas mientras que Victoria Beckham también ha sucumbido al estilo deportivo fruto de su colaboración con la marca Reebok para la que diseña una colección muy femenina y elegante para estar en forma. Y no hay que olvidar que, Balenciaga fue de los primeros en exhibir las “uggy shoes” que puso de moda Rosalía, pero no ha sido el único. Prada continuó su estela.

JBalvin

La influencia del reguetonero como músico y prescriptor de estilo es indudable. En 2017 fue nombrado embajador de la Semana de la Moda masculina en Nueva York, y desde 2018 mantiene una colaboración con Guess, firma con la que ha sacado una nueva colección este año, inspirada en su último álbum “Colores”.



Danna Paola

Según Puma, la cantante representa a la perfección sus valores: valiente, decidida, alegre y fiel a sí misma. “Se ha convertido en todo un ícono de la moda internacional gracias a su atrevido estilo y gran talento”. A eso hay que sumar su enorme belleza, lo cual poco a poco la convierte en la favorita de chicos y grandes.





Rosalía

Cada vez que sale a escena cada detalle de su vestuario cobra una importancia excepcional. Su “look” desenfadado es copiado por sus miles de seguidores, que siguen las firmas que luce. Conocedores de su estilo, Nike decidió ficharla como imagen global de su campaña, Nike Air Max 2090, una pieza icónica de la casa a la que pretendía dar un “imaginario más vanguardista”.







Maluma

Con una carrera llena de éxitos, el cantante colombiano Maluma, que ha colaborado con Madonna y está a la espera del estreno de “Marry Me” (Cásate conmigo), una comedia romántica junto a Jennifer López, es imagen de una nueva versión de un modelo de zapatillas de Adidas de 1979.



Dua Lipa

La cantante ha sido imagen de una colección cápsula de Foot Locker, una marca que ha valorado el estilo ecléctico y deportivo de la cantante, la imagen perfecta para su propuesta de ropa y zapatillas.





Ana Perrote y Recycled J

La sostenibilidad es otro de los motores que mueve a la generación más joven de artistas, por ello, la integrante de la banda Hinds, Ana Perrote y el rapero Recycled J, son imagen de la colección más sostenible de Levi’s.





Beyoncé

Sus fans han enloquecido con la nueva colección de Adidas x Ivy Park. La artista vuelve a repetir colaboración con una segunda línea que incluye la petición más demandada por sus seguidores: prendas para todo tipo de cuerpos, hasta 4xl.