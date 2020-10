Consejos de belleza para sobrevivientes de cáncer  

Si tú o algún ser querido ha atravesado por un diagnóstico de cáncer, sabrás que muchas cosas cambian en el día a día y una de ellas es la apariencia.



Pérdida de peso y cabello, picor, resequedad y enrojecimiento de la piel son algunos de los efectos secundarios de someterse a un tratamiento contra el cáncer, mismo que vuelve al cuerpo vulnerable y sensible a los productos de belleza y cuidado personal más comunes.



Por ello, y celebrando el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, te invitamos a seguir los consejos de Italia Vignieri, consejera de belleza, para el cuidado de la piel para pacientes y sobrevivientes de cáncer. Estos tips, más las clásicas técnicas de maquillaje, pueden lograr levantar el ánimo hasta en los días más duros.



“Los tratamientos de quimioterapia y radioterapia son una alternativa de vida para muchos pacientes de cáncer. Sin embargo, provocan alteraciones como resequedad, descamación y enrojecimiento, además que daña las fibras de colágeno y elastina de la piel”, afirma la experta.



Ante ello, además de una alimentación natural, se debe recurrir a tratamientos de cuidado de la piel que no sean agresivos con la dermis en esta etapa tan delicada.



Qué ingredientes evitar. “Algunos de los ingredientes que deben evitarse en productos como champús, cremas y maquillajes son los parabenos, que se utilizan como conservadores”, dice Vignieri, quien, además, afirma que dichos ingredientes interfieren con los estrógenos creando un desequilibrio hormonal y dañando otros órganos.



A qué ingredientes recurrir. Como primer paso debemos comprender que para reparar la piel después de un proceso tan agresivo como las terapias contra el cáncer, los químicos tóxicos deben estar fuera del alcance y por ello muchos productos comerciales no son una opción. Lo ideal es optar por productos naturales especiales para pieles sensibles.



“Debemos recurrir a productos a base de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Sugiero que antes de utilizar un producto, la persona consulte con su dermatólogo o esteticista para ir a lo seguro”.



Crea una nueva rutina de belleza. La fórmula básica para regresar al camino del cuidado de la piel consta de tres elementos: productos limpiadores orgánicos + crema hidratante de colágeno y ácido hialurónico + bloqueador solar. “Una buena rutina diaria ayuda al balance de la piel y a eliminar toxinas”.



Aconseja tratamientos faciales hidratantes como faciales orgánicos, faciales con corrientes galvánicas, micropunción, hidrodermoabración y otros tratamientos que permiten activar el colágeno naturalmente