La fluidez retro de Victoria Beckham

Londres, Reino Unido. Inspirada por el confinamiento, la británica Victoria Beckham presentó una colección primavera/verano 2021 con cortes fluidos y un aire muy retro de los 70, el lunes en la semana de la moda de Londres.



"Los límites pueden ser liberadores. Trabajando a distancia, para esta colección reaccionamos con espontaneidad. Fuimos instintivos. Nos preguntamos qué ha cambiado. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué deseamos? Esta colección trata de la libertad: explorar, vestirse, ser uno mismo", explicó Beckham en sus notas de la colección, publicadas en las redes sociales.



La ex Spice Girl convertida en diseñadora de moda tiene 28,6 millones de seguidores en Instagram y más de 12 millones en Twitter.



Para esta London Fashion Week, renunció, como la mayoría de los diseñadores, a un hacer un desfile con público debido a la pandemia.



En lugar del habitual despliegue de glamur, con su marido -el ex futbolista internacional David Beckham-, sus cuatro hijos y la alta sacerdotisa de la moda Anna Wintour sentados en la primera fila, la colección fue presentada por un vídeo grabado en la Galería de Arte Contemporáneo Victoria Miro de Londres y emitido el lunes por la tarde.



Pantalón extralargo verde manzana con camisa y gabardina para un estilo despreocupado. Chaqueta de esmoquin, pantalón negro y bufanda de leopardo para quien busque un toque más glamuroso. La colección es ecléctica y de clara inspiración setentera.



Los vestidos largos y fluidos se llevan con pesados collares de cadenas doradas, que también adornan los zapatos de tacón de las modelos.



Desde el lanzamiento de su marca homónima en 2008, Victoria Beckham, de 46 años, se ha hecho un nombre en el mundo de la moda y ahora vende ropa y accesorios en más de 400 tiendas en todo el mundo.



Sin embargo, su marca aún no ha obtenido beneficios. Registró una pérdida de 12,3 millones de libras (15,7 millones de dólares, 13,4 millones de euros) en 2018, con una caída del 16% de las ventas a 35,1 millones de libras.



La diseñadora se acogió a un programa de apoyo al empleo del gobierno británico durante la pandemia para 30 de sus 120 empleados.



Ante la avalancha de críticas, Victoria Beckham, cuya fortuna se estima en 335 millones de libras, finalmente renunció a este dinero público.

Victoria contó como siempre con el apoyo de su familia durante su presentación digital