Celebra Benito Santos vuelta a eventos de moda

El diseñador Benito Santos retomó a los eventos físicos de moda, luego de un receso obligado por la pandemia de coronavirus, con la presentación de "Musa #1", su colección otoño/invierno 2020 inspirada en la modelo Ximena Navarrete, en la inauguración de Intermoda 73.



Aunque en esta ocasión no hubo un desfile con modelos que portaran las piezas, sino maniquíes y un video de pasarela, el jalisciense festejó la oportunidad de presentar su trabajo ante los asistentes.



"Debe retomarse el curso de muchísimas cosas desde una perspectiva diferente, adaptándonos a todos los cambios, pero sobre todo siendo muy responsables de nuestra manera de proceder.



"Esta vez la pasarela fue totalmente diferente, es una exposición, más bien, donde la ropa está en maniquíes con sana distancia. Intermoda es una plataforma que genera oportunidades de negocio y de empleo, para mí es un honor tener la apertura de este evento", compartió el oriundo de Tepehuaje de Morelos.

Se usaron maniquíes en lugar de modelos para exponer el vestuario





Benito Santos ya había presentado Musa #1 en abril a través de Instagram. De la colección que incluye 78 looks donde predomina el tono rojo, haciendo un guiño visual al vestido que Ximena portó en 2010 al coronarse como Miss Universo, solo se exhibieron 20 vestidos en Expo Guadalajara.



"Es el primer evento físico que tengo, la colección la presenté virtualmente desde abril, pero no habíamos tenido la oportunidad de ningún evento y quizá la modalidad tenga que ser esta, o hacer 'lookbooks' con alguna modelo o grabar en sana distancia con dos o tres modelos, respetando siempre las normas que se están exigiendo. Este es el primer evento en el que tengo contacto con la gente y cuidándonos todos", dijo.



Este año, Santos incursiona con la propuesta "ready to wear" en el evento, por lo que tendrá un stand disponible con siluetas para el armario femenino y masculino.



El diseñador próximamente lanzará zapatos, una colección de tejido de punto y una línea de 'home' para finales de año, y recientemente estrenó una línea de trajes quirúrgicos en reconocimiento al personal médico que atiende a los enfermos de Covid-19. Además, con su iniciativa "Nudos x México", involucró a diversos artistas plásticos para crear piezas en conjunto, como cubrebocas, con el fin de recaudar fondos para personal vulnerable.



El jalisciense también participará en la siguiente edición de Mercedes Benz Fashion Week México, que este año se llevará a cabo en formato digital y presencial, y contará con presentaciones desde el estudio de cada diseñador.



"A final de este mes mostraré mi colección primavera/verano 2021, que será muy interesante porque tendrá un Benito Santos nuevo. La colección está inspirada en el agave. Aún estoy viendo donde será la grabación de mi desfile, pero haremos una fotos increíbles en el paisaje agavero", agregó.