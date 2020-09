Los diez labiales que debes de tener

Aunque el cubrebocas se ha convertido en una prenda indispensable en el día a día esto no significa que tendrás que despedirte del lápiz labial. Así que hoy la pregunta fundamental es¿Cómo lograr un 'make up' completo que no manche el cubrebocas o se corra por la humedad? Es más sencillo de lo que piensas. Sólo apuesta por estas fórmulas especialmente diseñadas para permanecer en tu piel por largas horas.



Aquí te mostramos nuestras recomendaciones infalibles para la nueva normalidad.

YSL



Clásico

Si eres amante de los labios rojos, opta por Vinyl Cream Lip Stain una tinta para labios que dura hasta 10 horas. Su textura cremosa te dará comodidad, suavidad y un brillo que no se desvanecerá. De Yves Saint Laurent

Revlon





Aterciopelado

La base en gel de Ultra HD Matte Lip Color será tu mejor aliada para mantener el color en tus labios. Además, cuenta con un efecto mate muy elegante que no resta flexibilidad a tus labios con pigmentos de alta definición. De Revlon

Chanel





Brillo

La tinta intensa y luminosa de Rouge Allure Ink es perfecta para mantener el brillo de tus labios con colores finos y densos. Apenas notarás que llevas 'lipstick' gracias a su textura de 8 horas de duración. De Chanel

Huda Beauty





Nude

Libre de parabenos, cómodo y de larga duración. El Liquid Matte Lipstick también contiene antioxidantes y un complejo exclusivo de la firma para mantener la hidratación de los labios mientras agregas color con acabado mate sin transferencia. De Huda Beauty

Sephora





Más color

En la colección de Sephora encontrarás Cream Lip Stain Liquid Lipstick, una tinta de labios sedosa que mantiene la cobertura en tonos vivos durante horas sin necesidad de retocar. Contiene aceite de aguacate para evitar la textura pegajosa que reseca tus labios. De Sephora

Stila





Máxima resistencia

Olvídate de las manchas con la fórmula del labial líquido Stay All Day que está enriquecida con vitamina E y aceite de aguacate. Su textura no tiene peso en los labios y el color no se transfiere. De Stila





Cobertura total

Superstay Matte Ink es un labial imprescindible para cualquier mujer porque brinda un acabado mate impecable en una gama de tonos súper saturados. ¡Otorga 16 horas de duración sin transferencias! De Maybelline

Lip Maestro





Hidratación superior

Lip Maestro ofrece un color intenso con una textura rica y cremosa para los labios con un lujo indispensable. Además, no resulta pegajosa y proporciona una hidratación duradera. De Giorgio Armani Beauty

Smashbox





Por siempre

Si buscas resistencia al agua, además de resistencia, Always on Matte es la opción. Contiene tecnología avanzada de polímeros que fija el producto a tus labios sin restarles frescura. ¡Estarán como recién maquillados por 8 horas! De Smashbox

NYX





Profesional

Liquid Suede contiene colores vibrantes para cualquier tono de piel con una cremosidad inigualable y un acabado mate de impacto. Sus componentes lo hacen resistente al agua y con cada aplicación su apariencia se refina. De NYX





Y otros consejos

+ Complementa tu maquillaje con cuidado básicos para la piel que se encuentra debajo del cubrebocas por largas horas. Así, evitarás lesiones en la piel como: rosácea, acné y dermatitis seborréica.

+ Utiliza jabón neutro (sin olor, sin perfume y sin color) a la hora de limpiar tu piel por la mañana y noche. También opta por cremas hidratantes hipoalergénicas o neutras para evitar irritación.

+ Si presentas una lesión cutánea superficial aplica cremas epitelizantes que favorezcan la reaparición epidérmica ya que estas son indicadas para mejorar la cicatrización y prevenir la aparición de úlceras.

+ En el caso de las mujeres que utilizan cosméticos antiedad, se recomienda minimizar el uso de ácidos como el glicólico o el retinol, ya que estos hacen que la piel esté sensible y se irrite con facilidad.

+ Para evitar las rozaduras por el uso continuo del cubrebocas se recomienda usar vaselina no perfumada en el tabique nasal, mejillas y orejas. De esta manera, las molestias disminuyen y la piel se mantiene hidratada.

+ Recuerda limpiar tu cara después del cubrebocas y aplicar cremas hidratantes. Desmaquilla la zona con agua micelar para evitar la inflamación por los componentes de otros productos y si hay alguna lesión opta por árnica.