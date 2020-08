Arma tus "outfits" con bloques de color  

Esta temporada se pinta de alegría ya que el mundo lo necesita. Y nada como recurrir a la tendencia de vestirse con elementos geométricos, cuadrados o rectangulares, como herramienta para llamar la atención. Y es que el contraste es lo de hoy y se puede lograr no solo en prendas sino jugando con los accesorios, sobre todo con los zapatos.



Y estos juegos se dan entre tonos más llamativos y discordantes como se ha visto por ejemplo en la pasarela de la firma Alice+Oliva y muchas otras firmas más que apuestan por mezclar tonos como el amarillo, azul, rojo y naranja hasta en sus versiones en neón.



"Esta es una tendencia maravillosa que te permite lograr un gran efecto con solo combinar piezas lisas en contraste, aunque también existen prendas que ya tienen varias tonalidades divididas en secciones. Es un look muy protagónico y poderoso", afirma Lucy Lara, experta en moda y autora de varios libros de fashion e imagen.



Una manera más sencilla de lucir este look es con agregando los accesorios correctos, por ejemplo, un gran cinturón con moño, una bandana en la cabeza, una bolsa o una sandalia pueden hacer la diferencia y cambiar totalmente el atuendo.



"Todos lo hacemos de alguna manera día a día, por ejemplo, al mezclar el blanco y el negro. Pero pienso que hacerlo con colores más contrastados como el fucsia y el amarillo o el verde con el rojo requiere mucha valentía y ganas de llamar la atención", agrega Lucy.



Otro dato interesante es tener en cuenta es mezclar, o bien, los colores y sus opuestos o bien sus tonos complementarios. Lo ideal es lograr un equilibrio para no caer en el exceso por lo que también sirve elegir un solo color y jugar con las distintas gamas.