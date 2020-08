Sofisticada en colores neutros

En esta temporada de confinamiento se han hecho todavía más populares y presentes dado que son versátiles, favorecedores y muy fáciles de combinar. Se trata de los tonos neutros, esos que garantizan equilibro, elegancia y sobre todo sosiego.



"Pueden ser tus grandes aliados porque siempre vienen bien sin ningún esfuerzo, ya que esa gama que va del blanco hasta el gris, y aún el caqui, colores que solos o combinados producen un efecto relajante de solo verlos", afirma el diseñador Ernesto Hernández.



Y es que así como hay mujeres que se visten de negro, hay otras que hacen su estilo a partir de esta gama, que aunque podría resultar aburrido, con las combinaciones apropiadas se convierten en estrellas del estilo.



"En estos tiempos son una buena inversión porque no pasan de moda, nunca sobran y vienen muy bien para evitar gastos superfluos", agrega Ernesto.



La clave está en saber en cómo combinarlos. Se sugiere hacerlo entre ellos en diferentes intensidades pero también ponerles unas pinceladas de color con otros tonos como el negro o el azul marino, sus dos aliados más fieles aunque también van bien con los verdes para obtener un look tipo safari como el que promueve la firma italiana Brunello Cuccinelli.



Así, desde camisas blancas robadas del armario de tu novio, prendas oversize, chamarras y sacos estructurados, chalecos, crop tops, culottes, jumpsuits así como blusas y faldas de todos tipos se pintan de tonos tierra, ideales para hacerte sentir la más elegante, la más sofisticada de toda la temporada.



Identifícalos

Se consideran como tonos neutros el café, el blanco, el gris y el beige, pero también hay otros que pueden entrar dentro de esta categoría como el azul marino, el verde militar, el denim o mezclilla y por supuesto el camel y nude.



Y los accesorios

Puedes llevarlos con bolsas, zapatos, sombreros y joyería en tonos neutrales pero en diferentes intensidades para lograr un efecto más uniforme. Pero también se vale ponerle un toque de intensidad al look con un toque de un tono más alegre como el rosa.

La clave está en saber en cómo combinar los colores neutros.