Digitalizan al dandy actual para vender

La tecnología en todas las áreas, y sobre todo en el mundo del fashion, ha sido fundamental para adaptar las tareas cotidianas a la nueva normalidad, debido los protocolos de seguridad que han surgido a raíz de esta pandemia, para seguir impulsando la visibilidad de diseñadores, marcas y de toda una industria que genera millones de dólares anuales.

Tal es el caso de una de las ferias más importantes de ropa masculina en el mundo, el Pitti Immagine Uomo, que cada año realiza dos ediciones en la ciudad de Florencia, Italia, y que en esta ocasión pospondrá la presentación física hasta el 2021.

Por tal motivo, se lanzó una plataforma digital llamada Pitti Connect que ha servido como alternativa para conectar a los compradores potenciales con las marcas, y que ya suma más de 90 mil de usuarios registrados y certificados.

Este espacio digital cuenta con un programa de eventos, proyectos especiales, conversaciones, contenidos de moda, videos y presentaciones de moda y estará disponible hasta el 9 octubre.

"Ha sido una decisión inevitable que ha sido dictada por las condiciones operativas actuales derivadas del Covid-19. Estamos totalmente convencidos de mantener el papel del Pitti como un instrumento esencial de la promoción comercial al servicio de la industria de moda", asegura Claudio Marenzi, presidente de Pitti Immagine en una reunión por Zoom.

Bajo el tema "Out Of The Blue" se pretende subraya el deseo de la feria de imaginar una temporada abierta y sin restricciones para este verano.

En este sitio web se podrán ver, de esta manera segura, todas las colecciones de las marcas y empresas expositoras para las próximas temporadas así un programa de proyectos digitales que busca dar impulso a la industria para que se reactive.

También será posible visitar los showrooms virtuales, intercambiar información vía chats, planear reuniones, formular pedidos y consultar reportes actualizados con datos y tendencias.

A la par, se conservarán los días programados para de los desfiles de moda del Pitti.

"Hemos permanecido firmes en nuestra decisión de conservar las fechas originales de los show presentados en la feria manteniendo todos los protocolos establecidos por el gobierno italiano", asegura Raffaello Napoleone, director ejecutivo de Pitti Immagine.

Se destaca la participación del dueto más famoso de Italia, Dolce & Gabbana con un proyecto especial realizado exclusivamente para el Pitti ya que conservan el espíritu del "Made in Italy", presentando aquí sus colecciones de la Alta Sartorial y la Alta Moda. "Será un homenaje a la historia, al arte y a la elegancia de la ciudad, así como a sus talleres artesanales y a las personas que laboran ahí", afirmó Domenico Dolce. El evento se realizará vía Streaming a través de las plataformas digitales, el día 2 y 3 de septiembre.

"Estamos muy contentos de presentar nuestras colecciones en Florencia y trabajar junto con los artesanos locales, ya que conservan conocimientos valiosos. Además, es una ciudad que amamos y que tiene un valor especial. Ahí nació el Renacimiento, esencia del italiano, y que sigue aportando a la cultura y estética contemporánea." comenta Stefano Gabbana.





Lo que hay que ver

+ Habrá itinerarios de estilo, tendencias y exploración que descubren el vestuario de hombres y niños a través de las colecciones de los expositores

+ Se dará prioridad a los temas Eco-ethic, es decir el tema de la sostenibilidad, que trabaja en telas y procesos de producción de manera amigable con el medio ambiente

+ Plática con trece diseñadores y un invitado especial que ilustrarán cómo dar estilo y un toque concreto a un concepto fashion

+ Conversaciones con empresarios, diseñadores, principales compradores e influencers. Reflexiones sobre la moda, la cultura, el sistema, el negocio de la moda y temas afines

+ Recorrido virtual por una biblioteca en línea de los mejores looks masculinos ilustrados en maniquíes de Alta Costura

+ Un laboratorio de futuras tendencias a través de una visión internacional