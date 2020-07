Así es el 'skincare' en tiempos de pandemia

Ahora que la limpieza se ha convertido en un tema recurrente debido al Covid-19, el foco está en la sanitidad y cuidado de manos, pero es importante no pasar desapercibidas otras zonas de nuestro cuerpo como lo es el rostro.



Por ello hemos platicado con Diana Ibarra, gerente de educación para FOREO en México, quien nos cuenta sobre las innovaciones de esta firma y la relevancia del cuidado personal en nuestros días.



"Definitivamente la higiene no es negociable, y limpiar el rostro es igual de importante, pues el virus puede entrar por los ojos u oídos que están en la cara", comenta esta experta.



Si bien, el ser humano desde tiempos antiguos ha buscado lucir bien, ahora la tendencia apunta a ser más consciente y menos superficial. No sólo se trata de adquirir un vestido o abrigo fino, sino que, aunado a esto, se sabe que se tiene que tener una dieta equilibrada acompañada de ejercicio. Ya no se trata sólo de verse atractivo, actualmente lo que se quiere es asegurar la salud en todos los sectores posibles.



"Mantener una buena rutina de 'skincare' es importante, pues finalmente tu cara es tu carta de presentación y es la misma que tendrás por el resto de tus días", afirma Diana mencionando también la trascendencia de vitaminarse y sumar nuevos hábitos saludables.



Cabe mencionar que las rutinas de cuidado facial son pequeños momentos para mimarte, que además te traen increíbles beneficios como el prescindir de maquillaje acumulado de días anteriores y eliminar impurezas, obteniendo una tez más suave y sana.



Además, no necesitas mucho tiempo, pues todos sus productos cuentan con tecnología de punta para ofrecerte excelentes resultados en minutos, sin olvidar que puedes personalizarlos, y conectarlos directamente a tu dispositivo móvil, como es el caso de la Luna 3. La empresa continúa con investigaciones para conocer las pieles de diversas regiones y ofrecer mejores productos.



Debido a su popularidad en el mercado podrás encontrar muchos productos que visualmente sean similares, pero ninguno ofrece retirar el 99.5 por ciento de suciedad, por lo que la empresa se sometió a un litigio en China para poder proteger sus productos, el cual ganó.



¿Qué hay del 'ecommerce' en esta rama?

La industria del maquillaje y perfumería está sufriendo debido a los largos meses en los que no se podrían hacer compras de forma física, sumado a la negativa por poderlos probar en tiendas como El Palacio de Hierro, M.A.C. o Sephora, pero al parecer cada día los clientes muestran más confianza en estos nuevos procesos para adquirir sus productos favorito.



"Durante los últimos meses hemos trabajado muy de cerca con nuestros socios comerciales para mejorar la experiencia de compra en línea, y que puedas encontrar el dispositivo de FOREO perfecto para tu piel", concluyó.



ASÍ LO DIJO

"Mi mayor aprendizaje ha sido el saber escuchar a nuestros clientes, es algo que no siempre hacemos y esto ayuda a entenderlos mejor. Debemos ayudarlos a que encuentren productos que les saquen una sonrisa" Diana Ibarra, gerente de educación para FOREO México.

Foreo productos





Acompaña tu rutina con estos aliados

+ Sueros con ácido hialurónico: Revitalift de L'oreal, Anti-blemish Solutions de Clinique e Hyalu B5 de La Roche-Posay



+ Cremas hidratantes: Hydro Boost de Neutrogena, Fruity Hydrafresh de Pond's y Ultra Facial Cream de Kiehl's



+ Suero con retinol: Escualano + Phyto de Biossance, Rainforest of the sea de Tarte y Granactive Retinoid de The Ordinary



+ Crema calmante: Remedy serum de Comfort Zone, Redness Solutions de Clinique y Tiger Grass Cream de Cicapair