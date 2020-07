Trucos de peluquería para hacerlos mientras vas al salón

En estos días en que debes permanecer más tiempo en casa o no puedes pagar la cita con la estilista porque tienes otras prioridades; pero para que no tengas que sacrificar tu estilo te compartimos algunos trucos de peluquería que podrás aplicar sin miedo, como cortarte el pelo.



Fleco. Antes de empezar a cortarlo debes humedecer tu pelo para que sea más fácil manejarlo, pero ten en cuenta que al hacerlo se encogerá, por lo cual es importante que cortes un poco menos del largo que gustas lograr.



Teñir. Si buscas una solución permanente compra un tinte con un tono o dos más claro del que llevas puesto. Siempre es mejor arreglar un tono más claro que uno oscuro.



No intentes cambiar de color porque si no estás contenta o tienes un accidente, la cuarentena puede ser más difícil.



Haz una prueba de alergia al tinte para evitar ir al médico y no olvides el resto de las recomendaciones: usar ropa vieja y untar vaselina alrededor del rostro, orejas y nuca para no manchar.



Puntas abiertas. De acuerdo con los expertos, dejar las puntas abiertas durante un mes o dos no daña mucho tu cabello, por lo tanto lo mejor es esperar. Intenta con tratamientos y mantén hidratado tu pelo, si no quieres esperar. También optar por mascarillas naturales.



Añade movimiento. Las capas son un corte relativamente sencillo para añadir movimiento y cambiar de look. Solo recoge el cabello en una coleta y corta apenas unos centímetros, tendrás que tomar un mechón y hacerlo churrito, luego corta solo unos milímetros de él. Sí, así de sencillo. Pide ayuda de alguien para que cada lado quede simétrico.



Adiós frizz. Los tratamientos con queratina son ideales para alisar y eliminar el frizz. Sin embargo, aplicar este tratamiento puede durar tres horas y tendrás que planchar perfectamente tu cabello para que no quede mal. Utiliza el alisado brasileño orgánico de AlphaTecnic. Separa en pequeños mechones y plancha a 210 grados.



¡Ahora podrás consentir tu pelo y cambiar tu imagen sin morir en el intento!