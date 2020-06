Maquillaje para reuniones online

El maquillaje de hoy es muy básico. Es para las chicas que no quieren usar mucho maquillaje, pero tampoco quieren que su rostro se vea cansado en las videollamadas.



Lo primero que debemos aplicar es el bloqueador solar, porque aunque no salgamos nos exponemos a los rayos azules de la computadora o del celular.



Esto provoca envejecimiento en el rostro. Después aplicamos “Primer” para que la piel se vea más lisa. Aplicamos la base a toquecitos. Luego nos pasamos al corrector. Este tiene que ser uno o dos tonos más claros que nuestra tez natural.



Al final, selle con una esponja, que ofrece una mejor absorción del producto. La esponja tampoco tiene que estar totalmente mojada, sino semiseca para obtener un resultado más natural. Después pase al bronceador. No coloque contorno sino bronceador, para que el rostro se vea más limpio, con mayor calidez.



Luego utilice el iluminador, con el cual hay que tener mucho cuidado si estamos frente a una cámara o pantalla, porque hace ver el rostro saturado, sudado. Pero si puedes resaltar con él las partes más altas del rostro. Hace que se vea bien.



Después use un blush rosadito, porque va acorde con la tez de la modelo y aplíquelo de último, porque el blush ayuda a difuminar. Las sombras que yo utilicé fueron escarchaditas, que ya son húmedas. Pero si la sombra es seca, se recomienda humedecerla un poco con el fijador de maquillaje.



Aplíquelo en todo el párpado hasta la cuenca. Difumine las sombras con una brocha y sin usar otro producto. El mismo bronceador se utiliza para difuminar mejor la sombra con glitter.



Luego use un poco de bronceador porque hace que el ojo se vea más grande y cubre la ojera. Para las cejas utilice un café medio, nunca se usa el color negro, porque el negro avejenta, el negro dibuja.



Como la modelo está rubia usé un café medio. Después apliqué rímel porque no quise usar pestañas postizas, para darle un efecto más natural. Además no todas actualmente tienen tiempo para ponérselas o las tienen a mano.



Lo mejor es usar rímel waterproof, si nuestras pestañas son caídas, porque este levanta el riso. Pero si tiene pestañas con encrespado natural entonces puede utilizar un rímel normal. En los labios use un labial nude, no mate, porque se busca evitar que luzcan acartonados. Y por último, pase una brocha para retirar cualquier residuo de maquillaje.

Tanto para las que trabajan como para las que son universitarias este es un maquillaje que lo pueden hacer en 10 minutos para verse siempre guapas.





Celeste Lezama, make up artist. Síguela en Instagram @celestelezamakeup