Novias que se alejan de lo clásico

Las mangas abullonadas, las plumas, flecos, los colores pasteles y los diseños bohemios se posicionan como las tendencias predilectas de las novias modernas y audaces.

“Definitivamente, las mangas son una tendencia fuerte en las colecciones 2020, y las pronostico para 2021 igualmente, ya que la mayoría de las colecciones que estaban para 2020 no lograron salir a tiempo por la pandemia”, confirma Guillermo Pharis, diseñador hondureño radicado en Nueva York, Estados Unidos.

“Las mangas con volumen estuvieron en el mercado en los 80. Usualmente, una tendencia fuerte se tarda 30-40 años en regresar. Son idóneas para las chicas arriesgadas y que buscan el último grito de la moda en tendencias nupciales”.

“Las plumas son una tendencia estrictamente para esa novia exigente que busca un detalle de lujo, puesto que son costosas. La pluma que está de moda es la de avestruz, le da un toque sofisticado y glamuroso a los vestidos nupciales”.

Casarse de blanco ya no ilusiona a algunas. “Los colores pasteles entraron en tendencia a finales de 2018, pero le ha costado un poco robarse la escena. Muchas chicas escogen vestidos de novia pasteles para ocasiones diferentes, pero en 2019 se miró un aumento de compra en vestidos de color, entonces podemos ver más vestidos de novia en colores pasteles para la primavera 2021”.

"Los vestidos con flecos son un sello contundente de los años 20’s en las ciudades con influencia en la moda como Nueva York, Londres, París,", nos explica el creador de la marca Gia Atelier New York.

"La tendencia se expandió a mediados de 1920 y a finales de los 1920, ya se podía comprar vestido con fleco de seda en muchas boutiques y tiendas por departamento en USA. La tendencia es globalizada hoy por hoy y la escena nupcial se ha robado el protagonismo, y es que el fleco hace sentir a cualquier mujer como en una pasarela o una alfombra roja, y una boda no se aleja al sentimiento de exclusividad, sin olvidar el memorable momento que conlleva casarse."

Por la pandemia causada por el Coronavirus, varias firmas incluso están proponiendo agregar tapabocas o mascarillas a los ajuares nupciales. No sabemos que tanto impacto tenga en países como Honduras. Al respecto, Pharis opina:



"Sin duda alguna una máscara cubre boca que hace juego con tu vestido no solo hace lucir el vestido impecable y original pero también será parte de un épico momento en la historia del mundo. Las novias están haciendo sus mascarillas hechas a la medida con los mismos materiales del vestido pero no todas las marcas lo ofrecen. Si pueden adquirir su máscara cubre boca que haga conjunto con su vestido sería un sello inolvidable, convertir algo negativo en algo positivo es lo más idóneo es situaciones como la actual."

Givenchy

Christian Siriano y Oscar de la Renta