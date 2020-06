Top 5 de sandalias infaltables en verano

Ahora que estamos en casa, estas sandalias son una excelente opción si no quiere recurrir a las clásicas de pata de gallo al estilo Havaianas.



1. De Lady like. Muy femeninas y con el frente cuadrado, este par recuerda a la cultura asiática, donde es usual ver este tipo de forma. Llévelas con shorts deslavados y una blusa de holanes.



2. De Zara. Con detalle artesanal, son perfectas para agregar altura sin olvidar la comodidad, pues su plataforma corrida hará que nunca pierda el equilibrio. Apuesta por las de firmas reconocidas que tengan propuestas de logomanía, ya sea en su tela o en su insignia.



3. De Gucci. Bling bling! Las de color pálido son una gran inversión, pues podrá coordinarlas sin distinción de tonos o estampados. Sus tiras se ajustan al ancho de su pie para que nunca le lastimen. Sus aplicaciones destellantes le harán destacar a donde quiera que vaya. Un vestido campirano podrá ser un gran complemento de este par.



4. De Stradivarius. Plastic girl. Eleve su look con unas sandalias transparentes hechas de plástico, material que actualmente llena de furor las colecciones, pues se han visto bolsos, joyería y hasta ropa.



5. De Bershka. Elementos cruzados. Si realmente quiere invertir en un calzado de calidad no dude en incluir en su colección unas sandalias blancas y acolchonadas. Una linda blusa de lazada al cuello acentuará su aspecto refinado.