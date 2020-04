Lanzan proyecto solidario en la Galería Virtual Covid Art

Los cubrebocas se han adaptado al panorama actual. Son protagonistas de las rutinas de hoy, y son recomendadas por muchas autoridades como un medio efectivo para evitar la pandemia que inunda el mundo. Por esa razón, el conocido fotógrafo Fernando Farfán decidió realizar una muestra fotografía, que se exhibe en la Galería Virtual Covid Art, y que remite a aquellos personajes médicos y sanitarios que están ayudando al mundo a sobrevivir.



Así nace Sereno Moreno, un homenaje a aquellos que están entregando su vida, si es necesario, para el bienestar de los otros en estos tiempos difíciles, y para ello recurrió a personas con profesiones diferentes.



"Esta muestra evoca el espíritu optimista e incansable del pueblo mexicano, es un apapacho al corazón, para darle certeza que saldremos adelante, unidos como País", afirma quien realizó todas las fotos en su estudio en México antes de la fase 2.

Para darle el toque nacional, recurrió al diseñador Héctor Terrones, quien realizó mascarillas con objetos cotidianos, materiales rústicos y fibras naturales de uso común para los mexicanos como el henequén, la jerga de algodón y el barro.Esta sesión también contó con el talento en el maquillaje y peinado de Fabrizzio.



"He realizado cosas en Francia desde hace muchos años y ahora quería expresar un poco los sentimientos mexicanos. Por eso me fui al mercado de Sonora para seleccionar los elementos que pudieran funcionar además de poner a trabajar a la gente de mi taller. Experimentar y crear con materiales diferentes, naturales y alternativos, me emocionó mucho", comenta Héctor, orgulloso del resultado.

Aquí, una muestra de estos retratos, que, con contundencia, posicionan a este elemento como un accesorio que es un escudo para la vida cotidiana.

Para darle el toque nacional al homenaje, el fotógrafo Fernando Farfán recurrió al diseñador Héctor Terrones, quien realizó mascarillas con objetos cotidianos, materiales rústicos y fibras naturales de uso común para los mexicanos.





Y China compra muuucho...

La revista WWD informó que en la reapertura de la tienda de Hermès, en la ciudad de Guangzhou, una de las más ricas de China, las ventas alcanzaron un total de 2.7 millones de dólares el pasado fin de semana, cuando empezaron a levantarse las restricciones para salir libremente en ese país.

Se espera así que quizás, los consumidores, cansados del encierro y el aburrimiento después de la cuarentena, retomen sus hábitos de compra del pasado dando un poco de aliento a las grandes marcas de lujo y al comercio en general.

"Esta reapertura afirma el compromiso de la casa con el sur de China y marca un nuevo capítulo para la casa parisina en Guangzhou, donde ha estado presente desde 2004", dijo Hermès en un comunicado.

Muchos medios afirmaron que podía tratarse del fenómeno conocido como "compras por venganza", que se aplicó en los años 80, cuando los chinos se dedicaban a comprar artículos de lujo que antes estaban prohibidos en su país. Recientemente, este término aparece en las redes locales cómo el ansia de tratarse bien y de consentirse después de haber estado encerrados muchas semanas.



Hacen batas fashion

La "maison" francesa Louis Vuitton ha iniciado la producción de batas en su taller de prêt-à-porter, ubicado en la rue du Pont Neuf de París, hogar de las oficinas centrales de la casa francesa.

Dichas prendas serán proporcionadas a trabajadores de primera línea de seis hospitales pertenecientes a La Ciudad Luz y sus alrededores, quienes están a cargo del cuidado de pacientes que sufren Covid-19, y necesitan estos insumos.

A través de esta iniciativa de solidaridad, la marca desea mostrar su apoyo a los profesionales de la salud con prendas que siguen los lineamientos dictados por la autoridades francesas.

"Estamos orgullosos de poder ayudar a nuestro nivel, y de poner nuestro saber a disposición de las clínicas para fabricar batas para el personal médico.

"Me gustaría agradecer a los artesanos de nuestro taller, quienes participan de manera voluntaria en este acto cívico y que se han aplicado con valentía desde esta mañana para equipar a los trabajadores de la salud", comentó Michael Burke, presidente y CEO de esta legendaria casa de Alta Moda.

Aún no se sabe si este caso es único, o si marcará un parteaguas.



Aporta diseñador nacional

Se trata de Gerardo Encinas, creador de ascendencia mexicana que reside en Ohio, quien ha creado miles de máscaras para ayudar a proteger a las personas en Estados Unidos.

Me enteré de la situación por las noticias, y viendo que los números seguían creciendo me impacté y por eso quise hacer algo para ayudar, dice Encinas, quien además de elaborar algunas con toques fashion diseñó otras para niños con dibujos animados, como las princesas y personajes de Walt Disney.



Magnates se bajan el sueldo

El potentado de la moda, François-Henri Pinault, presidente del grupo Kering, el cual posee firmas como Gucci, Saint Laurent y Balenciaga, ha decidido bajarse el sueldo un 25 por ciento hasta el final del 2020 por el Covid-19.

El marido de Salma Hayek está considerado como uno de los hombres más ricos de Francia, ya que su consorcio facturó el año pasado más de 2 mil millones de euros con firmas como Alexander McQueen y Pomellato.

El Consejo de Administración de Kering aprobó esta decisión, además tendrá una revisión de la política salarial del grupo a ser votada por los accionistas en la próxima asamblea general.

Pero no ha sido el único, ya que Pablo Isla, presidente del poderoso grupo español Inditex, ha comunicado que todos los directivos han acordado una reducción significativa de su salario, el cual se calcula en un 28 por ciento. Y también lo ha realizado la popular corporación de Mango, cuyo CEO renunció a su sueldo total durante estos meses.

A su vez, se une a estos casos solidarios el consorcio sueco H&M, quien también ha decidido bajar los sueldos de sus altos funcionarios en un 20 por ciento hasta que dure la crisis.



Toman medidas en Vogue

El director ejecutivo de Condé Nast, Roger Lynch, dio a conocer que todos los miembros de la junta directiva se bajarán hasta un 50 por ciento de su salario, y todas aquellas personas que cobren más de cien mil dólares al años tendrán una reducción de un 10 a un 20 por ciento, lo cual incluye a la propia Anna Wintour.

Lynch declaró que se esperan "potenciales eliminaciones de empleos y roles", además de un aplazamiento de grandes iniciativas estratégicas, y que además no se estaría contratando a nadie más durante este período.

"Como he compartido en mis correos electrónicos anteriores, hemos estado trabajando para evaluar el impacto de la crisis del Covid-19 en nuestro negocio, y así restablecer nuestro plan financiero para el año. Ese trabajo ha implicado modelar varios escenarios", afirmó Lynch.

Las medidas anunciadas por este importante ejecutivo serán efectivas a partir del 1 de mayo y hasta el mes de septiembre.