Prepárate, nos espera una alegre primavera

Color, alegría, explosión de formas y siluetas, casi todo se vale en una temporada, que según los grandes diseñadores y firmas, se llena de comodidad y libertad, y donde las mujeres son dueñas de su cuerpo y de su manera de vestir.



De todos modos, la moda propone algunas sugerencias, sacadas directamente de las pasarelas más importantes, como una guía, para que esta temporada de sol y calor, brilles como toda una estrella.



Punto focal.- Los famosos polka dots, o puntos, muy famosos en los vestidos tipo flamenco, adquieren protagonismo en esta ocasión, ya sea en vestidos ligeros, crop tops, pantalones y faldas con volantes para poner un acento todavía más folclórico.



Además, de las combinaciones tradicionales, aparecen también sobre tonos pastel o muy intensos.



Trajes poderosos.- Nada como los elementos de la sartoría masculina sobre el cuerpo de una mujer con estilo. Así, los sacos, en materiales ligeros se hacen acompañar no solo de pantalones para la oficina, sino también de faldas rectas o plisadas y hasta shorts a media rodilla para los días de calor.



Aires retro.- Las blusas con lazadas, las faldas largas y los estampados como sacados del sillón de tu tía acompañados de collares de perlas seguirá siendo una gran tendencia esta temporada. Diseñadores como Alessandro Michele de Gucci es uno de los máximos impulsores de esta tendencia.



¡Plumíferos!.- Las plumas de todo tipo, naturales o sintéticas se aposentan, tanto en la parte superior de los vestidos así como en grandes faldas que se han visto desfilar en las principales pasarelas del planeta. Agregan además un toque delicadeza a cualquier look de gala para que te conviertas en un cisne.



Pretty in pink.- El tono rosa, desde el más suave hasta el más intenso, tipo rosa viejo, se ha convertido en uno de los tonos más recurrentes en las colecciones más románticas pero también para las más sensuales. Selecciona tu tono y brilla como una estrella.





