Maquillaje de moda para celebrar San Valentín

Celeste Lezama, artista del maquillaje, nos enseña cómo hacerte un estilo natural, utilizando los tonos terracota. Este es nuestra sugerencia para lucirlo hoy, ya sea en una cita romántica o departir con los amigos.



"Es un maquillaje que está de moda: es lo más natural posible. Lleva base, es cargado pero al mismo tiempo es un maquillaje natural", nos explica Lezama. También "está de moda poner cera en las cejas, que se peina bien los vellos y quedan en un solo lugar."



"Eso hace que las cejas se vean más pobladas, porque llena los espacios descoordinados. Y para los ojos me voy a ir con los colores básicos: los cafés, claros y oscuros, que son los colores que le lucen a Debbie, nuestra modelo."



"Primero aplico un tónico en gel porque la modelo es piel normal, aunque se usan para pieles grasosas, en las normales se pueden utilizar cualquier tipo de productos."



"Quiero dejarle un piel matificada y que el iluminador venga a darle jugosidad a la piel. Lo aplico con un parchecito, con él le voy a limpiar todo el rostro."



"Aunque no nos hayamos maquillado o no haya salido, en la noche es importante usar un tónico. Este es el que balancea el PH de la piel. En una rutina de belleza uno debe tener aceite de bebé libre de alcohol, desmaquillante, tónico y serum, que es el último en aplicarse, y es el que deja la piel descansar."

Para los ojos , se usaron sombras en colores básicos: cafés, claros y oscuros



"Lo primero que se pone es el aceite, se lava la cara, luego se aplica el desmaquillante. Si aplica en movimientos circulares, luego se enjuaga la cara otra vez. Después viene el tónico. Este quita los residuos de maquillaje."



Celeste explica el por qué prefiere los tónicos en gel: "Me gustan más los de gel porque tienen vitamina E, que nos protege de los rayos UV."



"Empezamos primero aplicando un minimizador de poros, ideal para personas con poros muy abierto. No los oculta de un solo, es una capa sedosa, que después de aplicada la base, desaparecen. Quiero hacer una cobertura para que se note más la piel, no la base."



"Comienzo aplicando la base con la esponja comenzando desde el pómulo. Se aplica también en el párpado. La cera que aplicaremos en la ceja, ayuda afianzar el producto en la piel y crea un efecto natural."



"Usamos corrector blanco para cubrir las ojeras. Lo mezclamos con la base, más corrector que base. Lo que queremos hacer es solo iluminar esa área."



"¿Cómo hago para que mis cejas se vean más gruesas? aplico cera y los pelitos se peinan hacia arriba."



"En sombras usamos un tono café suave como tono de transición y luego otro más oscuro en la cuenca del ojo. Después utilizamos pestañas postizas para agrandar el ojo. Terminamos esta zona delineando con sombra oscura en cada ojo."



Para finalizar, Celeste Lezama aplicó blush durazno y labial rojo sandía.

Créditos



Celeste Lezama

Artista del maquillaje



Síguela en Instagram: @celestelezamakeup



Modelo: Debbie Alvarez