Nuevos estilismos para las "working girls"

No hace mucho tiempo, tanto la forma de vestir o uniformes de oficina para mujeres eran los trajes de saco con falda lápiz o pantalón negro, azul o gris. Looks muy masculinos.



Por fortuna, la evolución también llegó para los estilismos para las “working girl”.

Este 2020 se pueden usar colores más alegres como los derivados del verde y el naranja. En estampados, los florales, tartán y los lunares. Solos o combinados.



Los vestidos flojos (estilo campesino, columna con blusas por dentro o sesenteros) son otra excelente opción.



Los pantalones siguen siendo el aliado perfecto de las oficinistas. Pero este año se llevan flojos, tipo palazzo, slouchy o rectos, nada ajustados. Una gran novedad es el retorno de la falda pantalón, tanto corta como larga. No pueden faltar en su clóset. Aunque hay innovaciones, nunca pasa de moda las reglas del buen vestir.



La número uno es la que no se cansaba de dictaminar la gran Coco Chanel: “Menos es más”. Por ello, no hay que sobrepasarse con esta moda, especialmente si se trata del día a día o la oficina.



“Estoy de acuerdo con que no se pierda el toque femenino, pero para el trabajo es muy peligroso. No hay que olvidar que debes verte como alguien profesional y serio”, afirma la experta Alicia López Ostolaza, de las boutiques Frattina.



“Quizás puedes llevar una blusa con detalles traslúcidos, pero con un centro del mismo color por debajo; o una falda con abertura lateral que sea cómoda, pero no demasiado sugestiva”, sugiere.



Aquí, ejemplos de cómo, sin necesidad de exagerar, puedes estar a la moda en la oficina con un aire muy chic.





El traje sastre se lleva con alegres colores o combinaciones. Los pantalones se usan rectos o palazzos. Tipos de vestidos en tendencia este 2020.