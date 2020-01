Las sudaderas con capucha están de moda

Las sudaderas han realizado un ascenso en la moda urbana de hoy debido a muchas blogueras e influencers que las han adaptado para sus mejores historias y eventos.



Ya sabemos que son consecuencia de la tendencia sporty chic o athleisure que se apodera de la moda actual con una moderna comodidad, pero sin perder la estética dependiendo del lugar donde se lleven.



Las hemos visto principalmente combinadas con blazer casuales para el ir al trabajo, poniendo al día el look de working girl con un toque de modernismo, además de que sirven para proteger del frío.



“Se puede llevar también como vestido como lo hemos visto en Chiara Ferragni en la pasada semana de Milán. Puede ser en colores brillantes, con estampados y hasta con leyendas al frente o en la espalda. Lo que es un hecho es que están por todas partes”, afirma la experta Araceli Motta.



Otra opción es lucirla por encima de un vestido delicado, por ejemplo uno inspirado en la lencería, o con una falda metalizada y lo mejor es que puede usarse tanto como tenis, botas o hasta con tacones.



Cortas, largas, con bolsas grandes al frente o sin ellas, las opciones son hoy por hoy muchas, ya que hay personas que retoman las típicas que se venden en los lugares turísticos con fotos o leyenda de esos sitios.



“De lo que se trata es de jugar con los complementos y los accesorios que les pongas con tal de lograr un look adecuado. De hecho, he visto chicas que se los ponen para cocteles casuales y se ven muy bien”, finaliza Araceli.

También se pueden usar con faldas