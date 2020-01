Belleza, entre lo natural y lo fantasioso

NUEVA YORK. Mary Kay Inc. continúa dejando su huella en la industria de la belleza a través de sus asociaciones continuas con las semanas de la moda de Ucrania y de Bielorrusia, la Semana de la Moda de Mercedes-Benz en Rusia (Mercedes-Benz Fashion Week Russia, MBFW Russia) y los Días de la Moda de Bratislava (Bratislava Fashion Days) en Eslovaquia y en República Checa.



“Las pasarelas en la semana de la moda son el escenario perfecto para compartir inspiración, presentar nuestras innovaciones con el mundo de la moda y elevar las tendencias de maquillaje en cada uno de estos países”, afirmó Tara Eustace, presidenta de Mary Kay para la región europea.



Los maquilladores prepararon los looks de maquillaje deslumbrantes que usan las modelos de pasarela y protagonizaron las historias detrás del escenario en Fashion TV. Inspirados por el embajador de belleza global de Mary Kay Luis Casco, los looks especiales “Sparkling Pewter”, “Sultry Glam”, “Sweet Champagne” y “Garnet Gold” se convirtieron en lo más destacado de los shows.

El grafismo en el delineado de ojos se vio este año y se consolidará en el 2020. Es una moda solo para audaces. Las sombras marcadas en colores intensos como el fucsia y amarillo nos recuerdan a los looks de los 80. Extensiones de cartuchos en hilos en flor adheridos al rostro es una de las propuestas de pasarela.



El lipgloss suave en tonos como el rosa quinceañero y un rostro con ligeros toques blush dan un efecto muy fresco y juvenil. En el “Sparkling Pewter” se usa el pigmento debajo de los ojos.