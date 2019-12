Trajes de noche con mucho brillo y lentejuelas

Una de las mejores excusas para ponerse un traje con mucho bling bling es, sin duda, en las reuniones decembrinas, siendo la de fin de año la preferida para ello.

¿Pero no sabes cómo hacerlo sin caer en el ridículo? La diseñadora hondureña Nayla Mix-Girón nos comparte sus consejos.

"Queridas, en esta ocasión hablaremos de todo ese brillo que seguramente ven en los mejores escaparates de las tiendas más IN en su ciudades."







“Llegó Navidad y con ella detrás el Año Nuevo, así que no hay mejor oportunidad que brillar con elegancia en contraste de las luces multicolores en la ciudad”.



“Si bien el brillo no es una prenda que se usará seguido se pueden hacer compras inteligentes para saberlo portar con elegancia de acuerdo a la personalidad de cada una. Por esta tendencia de temporada así que para eso enumeraremos ocho opciones infalibles para sacarle el mejor provecho a tu inversión.



1. Clásico de clásicos: el vestido corto negro sin mangas. Comenzaremos con ese vestido que podremos usar durante el resto del año y que solo dependerá de combinarlo con un par de chaquetas distintas para darle la variación que queramos darle. Recuerda, también las fajas, bolsos y zapatos pueden ayudarte a darle el mejor uso a esta prenda.



2. La blusa sin mangas en su mejor versión. En América Latina tenemos una ventaja en este mes: el invierno es prácticamente inexistente, así que si eres mas tímida con el brillo aquí tienes tu primera opción. ¿Recuerdas que hablamos de brillar con elegancia en contraste al resto de las luces? Exacto, nos referimos al brillo de colores neutros, aquí nos referimos a lentejuelas en negro, blanco, crema, dorados rosa o dorados pálidos y al plateado.

También se vale mencionar el rojo como un básico de los colores (aunque en algunos países es difícil combinarlo sin parecer la hija de Santa Claus o miembro de algún partido político, ten cuidado como lo combinas).

Una blusa en el resto de los colores mencionados es igual o mas versátil que el vestido clásico, dependiendo de tus gustos en prendas y de acuerdo a tu figura, hay muchas opciones para combinar, por ejemplo: desde faldas cortas pasando por midis a pantalones palazzo o skinys, siempre en contraste con texturas en color mate.



3. El vestido drapeado. Acentúa la cintura si tienes planes de darle silueta definida a tu look. Sin importar la forma de tu cuerpo, esta es la opción que necesitas así que ve y pruébate ese vestido drapeado con lentejuelas que te encantó sin miedos.

Un saco negro combinado con un mini vestido plateado es una opción muy chic, propicia para la cena de la oficina.







4. En dorado, rosa pálido o plata. Sí, además del clásico negro de lentejuelas seguro verán estas tonalidades en las vitrinas, esto es lo más inn y lo que está en temporada. Antes de hacer la inversión te recomiendo que lo pruebes y notes si las tonalidades que hay expuestas le favorecen a tu tonalidad de piel.



5. Rojo, verde y azul eléctrico. Más de alguna opción mirarás con estos tonos aunque no fueron los líderes en las pasarelas de temporada siempre hay quien se arriesga.



6. La chaqueta. ¿Ya las viste? sí, esas que tienen look de smoking con solapas en satén, se ven espectaculares así que apresúrate y no te quedes sin la oportunidad de lucir una elegante chaqueta con tu ropa más formal.



7. Manga larga. Si estás en un clima fresco no dudes en lucir la elegancia de un vestido línea recta con manga larga llena de lentejuelas.



8. Accesorios. Si eres conservadora, te sugiero un vestido rojo sin brillo y sus accesorios.

Dentro de esta moda con brillo, los cristales tienen participación. Los encuentras en crop tops o vestidos como este con faldón con plumas.

Reflejos en satén: Si no te gustan los cristales y menos las lentejuelas, un vestido en tela de satén es el reflector que necesitas.





Un vestido tubo con cuello de tortuga y manga larga va perfecto a las chicas con silueta delgada o puedes usar una falda de lentejuelas con un suéter.

Jumpsuit de Chanel, colección 2020

¿Cómo usarlo?

El jumpsuit se ha convertido es una de las prendas de vestir consentidas para los eventos formales e incluso de gala. Este conjunto es un buen ejemplo de cómo combinarlo. Perteneciente a la colección de Chanel este atuendo con chaqueta estilo bolero también se puede combinar con una blazer o saco con solapa.