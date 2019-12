Te decimos cómo combinar tus botas

Te decimos cuáles son las prendas ideales para coordinar las botas y lograr un look que deje de lado el frio.



Este invierno tienes que lucir sofisticada y elegante con el calzado de la temporada, hay un estilo para cada momento, ¡encuentra el tuyo!

Son muy cómodas por su tacón ancho y la suela gruesa, ideales para caminar en superficies irregulares. Además, la piel aporta ese toque 'chic' y la terminación tipo calcetín está de moda. Tip: opta por un 'outfit' casual Combina estas botas con unos 'mom jeans' y un suéter 'oversize', el look más cómodo para esos días de compras.

Los botines blancos son un estilo es muy elegante y sofisticado. ¡No les temas! son perfectamente combinables. Busca unas con detalles especiales como estas con pelas en el tacón. Tip: un look 'ying & yang' Integra este calzado a tu 'outfit total black' y luce muy 'chic'. Se trata de una tendencia que llegó para quedarse. Aprovecha los días de frío para probarla.

Se trata del estilo 'slowchy', generalmente son a la altura de la pantorrilla y tienen unos pliegues para simular una caída y arrugas. Estos detalles le dan un 'twist' a cualquier 'look'. Tip: el 'match' perfecto Perfectas para usar con un estilo formal o con grandes abrigos. Si las llevas con 'jeans', procura que estos sean ajustados para que las botas resalten.

Aunque parecen, no son botas especiales para la nieve. Sin embargo, mantienen el estilo afelpado y con cuerdas para sujetarlas. Tus pies no pasarán frío y estarás cómoda todo el día. ¡No te las vas a querer quitar! Tip: par invernal Lucen increíble con jeans y un suéter a juego, sin embargo, puedes usarlas con leggins y chamarras para esos días fríos. Serán tu complemento perfecto para esos viajes a lugares con bajas temperaturas.

Las botas estilo Chelsea son unos botines planos o con tacón grueso que son muy casuales. Firmas de gran renombre como Gucci las han integrado a sus colecciones y las han reinventado con detalles como piedras o estoperoles, encuéntralas en diferentes materiales y estilos. Tip: rockea con estilo Este tipo de botas no pueden faltar en tu guardarropa por su gran versatilidad. Con faldas tipo 'midi' resaltan bastante y jeans lograrás un estilo temerario pero femenino. Asimismo, no temas usarlas con vestidos cortos, lograrás un 'outfit' único y atrevido.

7 Estilo militar

Este estilo de botas no pueden faltar en tu clóset. Las hay de ante y en color miel que son combinables con jeans y muy casuales, sin embargo, las propuestas de los diseñadores incluyen estoperoles y detalles más 'chic' pero que mantienen el estilo militar.



Tip: 'Punk vibes'

Escoge tus favoritas y luce espectacular con un vestido, falda. Sin embargo, el 'look' favorito para llevar estas botas son los 'jeans' y los estilos casuales. Te sentirás muy segura usando estas botas que no pierden la feminidad gracias al tacón alto.

Aquí la prueba de que las botas para lluvia pueden lucir muy sofisticadas y discretas. Úsalas con tu mejor 'outfit' para la lluvia y compra un impermeable o paraguas a juego para hacer un 'match' perfecto.