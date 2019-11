Guía para lucir los sacos extragrandes

Los sacos extragrandes han disfrutado de gran popularidad este año, pues son muy cómodos y muy versátiles a la hora de combinarlos. Así nos lo explica Nayla Mix-Girón, diseñadora hondureña:



“El estilo oversize es el término que se utiliza para esas prendas o accesorios extragrandes o por encima de los estándares”.



¿Qué nos hace diferenciarla de las chaquetas de cortes rectos y cuadrados? “Es exactamente la talla. Así es como esta chaqueta está definida por su anchura, no por su largo”.



Hay chaquetas oversize cortas, medio cuerpo y largas. Las cortas son aquellas que van desde la altura de la cintura hasta la parte inicial de las caderas; las de medio cuerpo van desde la cadera a media pierna, y las largas desde la rodilla a cinco pulgadas antes del tobillo”.

¿Cómo podemos lucirlas? “Si las usas con faldas informales y tu chaqueta oversize corta es de cuero o jeans usa zapatos de estilos más rudos”.



“Si tu chaqueta es de alguna tela más elegante trata de que haga conjunto con su pantalón o bien una falda o vestido suelto”.



Pero si estás planeando usar una de medio cuerpo para la noche o un coctel combínala con un vestido corto o shorts elegantes. Incluso en este caso, unos botines o botas ajustadas de tacón medio o alto”.

"Trata de doblar sus mangas para tiempos que solo sean lluviosos y de poco frío. Te dará un look a la moda trabajado".



Las chaquetas oversize más largas “por lo general se usan en temporadas de invierno, así que si piensas viajar y sabes que habrá nieve esta chaqueta es indispensable. Lo fabuloso de las oversize es que si no puedes comprar una puedes ir a buscar en el ropero de tus padres o hermanos, posiblemente podrás encontrar algo que te vaya bien”.



"Las largas aceptan casi todo tipo de ropa debajo. Procura tener chaquetas de tonos neutros para que puedas usarla con varios outfits".



La diseñadora hondureña sugiere: “Puedes combinarlas con pantalones un poco más ajustados (pero jamás leggins o muy skinny). Con el pantalón un poco ajustado te aportarán elegancia y alturas. Trata de doblar sus mangas para tiempos que solo sean lluviosos y poco frío. Eso te dará un look fashion trabajado”.

Los sacos medianos se pueden usar con shorts y minifaldas con medias.

Los sacos cortos se pueden usar con faldas lápiz, pantalones sueltos, además de bralets, camisetas o camisas con corbata