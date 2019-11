Terciopelo, lentejuela y tul predominan en vestidos de fiesta

En noviembre arranca la temporada de grandes eventos, comenzando por las graduaciones, bodas, quince años para culminar con las tan esperadas fiestas decembrinas.



Las tendencias en trajes de gala al parecer está dominada por modelos que van desde los fluidos, con volumen y los sensuales por sus aberturas y transparencias.



El japonés Tadashi Shoji, conocido por vestir en la alfombra roja a una larga lista de celebridades, mostró en la semana de la moda de Nueva York una colección que recuerda a la realeza del medievo, con materiales suntuosos y colores intensos, dándonos buenos ejemplos sobre los diseños y texturas que marcan tendencia.



El terciopelo fue uno de los tejidos protagonistas, que presentó en largos vestidos rojo carmesí, azul noche, verde musgo y negro azabache, algunos con amplias mangas y otros dejando los hombros al descubierto. Óscar de la Renta utiliza el terciopelo en sus vestidos de fiesta en coctel para su colección otoño-invierno 2019.



Por su parte, Tadashi también utilizó delicados estampados de motivos vegetales en plateado o dorado sobre negro en faldas tanto voluptuosas como ajustadas al cuerpo, que combinó con zapatos dorados en punta.



Otros elementos que recordaban a la alta nobleza fueron las mangas, abombadas en algunas ocasiones, y que en otras caían hasta casi hasta tocar el suelo, además de largos guantes de terciopelo que terminaban por encima del codo.



La lentejuela y el tul estuvieron presentes en un buen número de vestidos, así como el degradado de colores que se ha dado a conocer en los últimos años con el término “ombré”, que fue una de las características de sus piezas estrella en el desfile de septiembre de Nueva York.





Los vestidos metálicos en lentejuela siguen siendo los preferidos para los looks de fiesta de las jóvenes.

Oscar de la Renta le apuesta al terciopelo en su actual colección invernal

¿Cómo usar el terciopelo?

No siempre el terciopelo se usa en un solo color liso, también hay estampados. Las más jóvenes se pueden inclinar por los vestidos cortos y de algún color un poco más vivo, como el turquesa, amarillo mostaza, rosado, salmón, por ejemplo. Si no quieres correr riesgos, lo mejor es apostar por sus tonos clásicos: el verde botella, el negro o el burdeos. La regla de oro es con un poco de terciopelo basta, no abuses.

El reflejo del brillo de las lentejuelas es seductor para unas y demasiado extravagante para otras. Aquí otras opciones en tendencia.

Tadashi Shoji también propone los vestidos columna con drapeados y capas. Los conjuntos de un solo hombro y bordados con detalles florales son muy femeninos.