La firma de moda de Zac Posen cierra tras una revisión financiera

Nueva York.-

La marca de Zac Posen, un joven diseñador neoyorquino vivió un ascenso vertiginoso y que ha vestido a famosas como Rihanna, Naomi Campbell o Michelle Obama, saldrá del mercado tras decidir su junta directiva "cesar las operaciones comerciales y llevar a cabo una disposición ordenada de sus activos".



De acuerdo con la junta, esa decisión se tomó después de una revisión estratégica y financiera integral de los negocios, tras lo cual el modisto notificó a los 60 empleados de la firma del cese de operaciones, señaló el New York Times.



El pasado abril la revista WWD había publicado que el principal inversor de la marca, Yucaipa Cos, estaba explorando vender su participación en "House of Z", la firma de Posen, en la que ha invertido durante más de 15 años.

"Creemos que hay oportunidades emocionantes para explorar. Seguimos apoyando a la marca", dijo entonces a WWD Frank Quintero, director de Yucaipa.



El anuncio llega después de que el pasado octubre el diseñador neoyorquino, que también ha vestido a Katie Holmes o Natalie Portman, lanzara su primera colección de moda nupcial para la firma española Pronovias bajo el nombre "Zac Posen for White Ones", una colaboración firmada por tres años.



La colección estará en las tiendas a finales de este año y según señaló durante el lanzamiento de la colección la consejera delegada de la compañía, Amandine Ohayon, durante el 2020 llegarán más vestidos y accesorios como parte de esta colaboración.

Posen, director creativo de Brooks Brother's, y cuyos diseños se venden en 22 países, debutó en Nueva York en febrero del 2002 cuando solo tenía 21 años.



Durante los pasados 17 años, su taller pasó de ser un estudio hasta convertirse en una marca global de lujo. En unas recientes declaraciones a la revista Vogue, el diseñador indicó que durante algún tiempo estuvo tratando personalmente de encontrar el socio adecuado para la firma, pero, "se acabó el tiempo" y que "no es un momento fácil en nuestra industria".



Su página web ya no existe y en su página de Instagram hay un mensaje del diseñador en el que dio las gracias a su equipo de trabajo y a todos los que apoyaron su carrera y a su marca.



"Estoy agradecido al equipo que prestó su incomparable talento y compromiso en el camino. Sigo increíblemente orgulloso de lo que creamos y con esperanzas para el futuro", señala el mensaje.



En 2013 la compañía creó la línea Zac Zac Posen que se ha vendido en tiendas de lujo como Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus y en diciembre del 2016, lanzó su marca de zapatos.



Un año antes, en 2015, Posen, de quien se realizó un documental sobre su vertiginoso ascenso, firmó con Delta Airlines para diseñar los uniformes de sus empleados. EFE