Los "prints" que dictan la moda esta temporada

Estamos a nada de que comience una de las épocas favoritas, por lo que es momento de comenzar a pensar en nuestros mejores outfits.



Este año los prints inundarán tanto las colecciones como tu armario, te decimos cuáles son los que te harán lucir como una verdadera fashionista.

El estampado escocés o dominó se usan en chaquetas, camisas u overoles





Tartán. El estampado de cuadros será el principal de la temporada, lo veremos en diferentes tonos, tamaños y texturas. Llévalo en gabardinas, bolsos, vestidos, pantalones, bandoleras e incluso en ugly sneakers, los total look se posicionarán como los favoritos.





El estampado floral prevalece

Flores. Si con el fin del verano estabas pensando en guardar tus prendas floreadas, ¡olvídalo!, pues esta temporada las rosas serán el elemento principal en todos tus atuendos.



Con un estilo muy parecido al de Dolce & Gabbana y presentes en vestidos, blusas, faldas, pañuelos y bolsos, este gráfico femenino transformará tu street style.

Los total look con rombos es una forma audaz de lucir esta moda, pero también lo puedes combinar en conjunto con otros prints



Rombos. El universo trad y el estilo preppy se apoderarán de tu armario para imitar el clásico uniforme universitario con jerseys y corbatas de esta figura geométrica. Arma atuendos con mucha distinción y conviértete en un nerd muy a la moda con accesorios que te llenen de glamur como cuellos con detalles de pedrería.





Puedes usar el animal print en accesorios, como en este caso.

Animal print. La piel de serpiente y las manchas de leopardo volverán a ser tu must have en vestidos, blazers, faldas tipo cuero, botas y bolsos. Dale un toque muy elegante con detalles metálicos y luce increíble en todos tus eventos.



Reinventa el diseño de tus conjuntos y opta por más de un estampado, atrévete a elegir prendas que combinen cuadros con animal print, puntos con rosas o el clásico black and white. Esta versátil tendencia triunfó en el Fashion Week de Nueva York, por lo que estamos seguros que no pararás de utilizarla.