Helen Mirren cautiva en la pasarela de L'Oréal

París - EFE



La cantante cubana Camila Cabello, la actriz británica Helen Mirren y la intérprete estadounidense Amber Heard se subieron este sábado a la pasarela de París junto a una treintena de modelos, deportistas y personajes públicos, aliadas con la empresa de cosméticos L'Oréal para mostrar una belleza diversa.



Para Heard y Cabello fue la primera vez en este desfile que, tras dos previas ediciones en los Campos Elíseos y en el río Sena, se ha convertido en una cita frecuente de la semana de la moda de París, de la que L'Oréal es patrocinador oficial.



La firma celebró un desfile abierto al público en el Palacio de La Monnaie, cerca del turístico barrio de Saint-Michel, donde mostró los diseños de firmas emblemáticas de la capital como Karl Lagerfeld, Balmain, Cédric Charlier, Elie Saab y Giambattista Vallí, así como creadores emergentes: AMI, Koché, Etudes o Atlein.



Estos, junto al maquillaje y peinados creados por la maquilladora Val Garland y el peluquero Stéphane Lancien, sirvieron al gran público para ver de primera mano cuáles serán las tendencias de los próximos meses con modelos de todas las tallas, razas y edades.

La actriz desfiló descalza por miedo a tropezarse en tacones



"Para mí incluir la diversidad en la moda significa incorporar todas las edades, todas las tallas, todos los sexos. Cuidar de tu pelo, de tu cuerpo, de tu cara o de la ropa que llevas es parte de la cultura humana, no solo en París, en Africa, en Indonesia o en China", dijo Mirren a Efe.



La actriz, que antes de desfilar confesó que tenía miedo de tropezar y caer con el "maravilloso vestido de vuelo y estampado", no dudó en salir finalmente a la pasarela descalza, bailando y dando saltos como una hada para cerrar el espectáculo ante una lluvia de confeti.

Camila Cabello



Cabello, como una de las representantes de América Latina, vistió un traje de chaqueta de Karl Lagerfeld con el que se estrenó además en el mundo de la moda. "No estoy nerviosa, simplemente emocionada, solo espero no tropezarme", contó a Efe.



No lo hizo, y fue una de las más aclamadas por el público, que rodeaba una pasarela en alto con forma ovalada, por la que las portavoces de L'Oréal fueron bailando y desfilando.



Por parte de España, la modelo Laura Sánchez participó en el espectáculo, siendo este su regreso a la pasarela internacional, que no pisaba desde 2003.

Eva Longoria coordinó a la orquesta momentáneamente con una batuta



Desfilaron además las actrices Eva Longoria -que coordinó a la orquesta momentáneamente con una batuta- y Andie MacDowell, las modelos Doutzen Krous, Liya Kebede y Soo Joo Park, o la campeona de esquí paralímpica, Marie Bochet, entre otras.



Risueñas y despreocupadas, todas confiaban en pasar un buen momento aunque la pasarela no sea su medio natural. Entre la pasarela y los escenarios, Mirren no dudó en responder: "Los escenarios, querida, aunque la pasarela tiene su encanto".