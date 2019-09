París reabre una semana de la moda a prueba de cansancio

París.La semana de la moda de Milán abrió con nueve intensos días de presentaciones para mostrar hasta 76 colecciones para la primavera-verano 2020, marcados por la ausencia del diseñador Virgil Abloh, agotado por el ritmo de su trabajo.



Abloh, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton (LV) y creador de la firma Off-White, es el símbolo de una generación de amantes de las tendencias que ven en él la confirmación de que la moda puede ser un potente ascensor social.



Pero el diseñador anunció este mes en la revista "Vogue" que el estrés al que está sometido le ha pasado factura y, tras una recomendación médica de reposo, no estará este jueves en la presentación de su colección para Off-White.



"Estoy cambiando de marcha. Últimamente todo va bien, pero el médico me ha dicho que el ritmo al que someto mi cuerpo no es bueno para mi salud".



El estadounidense, hijo de un matrimonio de inmigrantes de Ghana instalado en Illinois, ha pasado a ser en los últimos diez años uno de los talentos más destacados de la industria y, gracias a su mezcla de lujo, música y rap, se convirtió en 2018 en el creador de LV.



Él mismo sirve ahora de rostro para evidenciar la fuerte presión a la que están sometidos diseñadores que trabajan en múltiples colecciones simultáneamente. El ejemplo más notable fue Karl Lagerfeld, que diseñaba anualmente varias líneas para Chanel, Fendi, así como para su firma homónima.



Mientras Abloh se quedará trabajando desde casa, otros jóvenes talentos aprovecharán la semana para instalarse en la pasarela de París, donde se estrenan en esta edición la japonesa Mame Kurogouchi, la coreana Kimhekim y la franco vietnamita Kwaidan Editions.



Mame Kurogouchi, creada por Maiko Kurogouchi, fue premiada en 2017 con la principal distinción de moda en Japón y probará suerte ahora en la capital francesa con sus estampados en seda y sus líneas fluidas, mientras Kiminte Kimhekim, introducirá su propia versión del traje clásico coreano en una versión contemporánea y comercial.

Anrealage





Ellos sirvieron de aperitivo el lunes al lanzamiento de las grandes colecciones, a partir del martes, de firmas como Dior, Saint Laurent, Lanvin y Courrèges, Loewe, Issey Miyake, Elie Saab, Stella McCartney. Cerrarán la temporada Chanel, Lacoste y Louis Vuitton, el 1 de octubre.



En paralelo, una multitud de presentaciones completarán la agitada semana, en la que marcas de todo el mundo se apresuran a introducirse para no perder la oportunidad de exponer en la ciudad que sigue atrayendo a la mayoría de profesionales del sector.



Entre ellos creadores españoles como Juana Martín, Francisco Sáez, Leandro Cano, María Bernad e Isabel Sanchís, que mostrarán sus colecciones en espacios paralelos al del calendario oficial de la Federación de Alta Costura y Moda francesa, que los tres primeros aspiran a integrar.



Además, la firma de cosméticos L'Oréal regresará este sábado de la mano de actrices como Eva Longoria, Andie McDowell y Helen Mirren, modelos como Liya Kebede, Doutzen Krous y Laura Sánchez o la cantante cubana Camila Cabello, que participarán en un desfile abierto al público en el histórico edificio de la Moneda.



Este es el tercer desfile que la marca de belleza organiza en París -el primero fue en la avenida de los Campeos Elíseos y el segundo en una plataforma sobre el río Sena- y colaborará con casas de moda establecidas como Balmain, Elie Saab y Karl Lagerfeld, así como con jóvenes diseñadores parisienses, como Koché, Atlein o AMI. EFE