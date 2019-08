Cómo verse fabulosa a los 50

En la década de los cincuenta, la piel se torna sensible y vulnerable, ya que ha perdido la habilidad de recuperarse de forma rápida y por sí sola. La doctora Patricia García explica los cuidados que deben darse al cutis a los 50 años.



Los problemas comunes que se presentan, según la experta, son debido a los cambios hormonales que experimentamos a partir de los 40 años. La dermis se vuelve delgada y pierde firmeza y los rayos UV penetran con mayor facilidad y causan mucho más daño.



En las manos y zonas expuestas al sol pueden aparecer manchas oscuras y otras lesiones de apariencia “escamosa”, denominadas queratosis actínicas, estas últimas son consideradas premalignas.

Naomi Campbell (49)

¿Cuáles son sus esenciales de belleza de Naomi Campbell? “Sueros, cremas para el contorno de los ojos, manicure y pedicure. Una mujer debe mantener esto con una base semanal, crema hidratante para el cuerpo, mascarillas hidratantes, todo lo que tenga que ver con hidratación, especialmente cuando viajas. Los antioxidantes también son buenos”.



Secretos de una top model.Todas deseamos lucir radiantes con el paso de los años y, aunque puede parecer un objetivo complicado, la top model Naomi Campbell, que está a próxima a cumplir 50, tiene los consejos que necesitamos saber para impactar todos los días, así que comienza a ponerlos en práctica y notarás la diferencia.



Rutina skin care. Es importante invertir tiempo en tu rostro, así que agrega a tu rutina diaria algunos sueros, cremas para el contorno de ojos, aceites hidratantes y antioxidantes, así como algunas mascarillas para eliminar las células muertas.

Tu piel lucirá mucho más joven y fresca, agregando muchos beneficios visibles en un futuro, como la disminución de arrugas.



Elimina toxinas. Al menos cada tres meses realiza una desintoxicación para que tu cuerpo se libere de lo que no necesita, procura beber mucha agua a lo largo del día y aléjate de todas las comidas con azúcar.



Café, ¿sí o no? Comienza a sustituir esta bebida por tazas de infusiones naturales.

A cierta edad es mucho mejor disminuir el consumo de la cafeína para prevenir futuros malestares, sin embargo, puedes aprovechar los beneficios de este grano al utilizarlo en mascarillas de exfoliación; el resultado será asombroso, pues tiene propiedades antiinflamatorias.



Reinvéntate todos los días. Atrévete a experimentar con tus looks e inspírate en tu actitud diaria para crear outfits espectaculares. No temas probar cosas nuevas y consentirte con frecuencia, ¡lo mereces! Como recomendación final, ir de compras siempre será una de las mejores formas para conseguir un buen humor y estar en tendencia.



No más carnes rojas. Dale la bienvenida al mundo ‘vegui’ poco a poco y renuncia a aquellos alimentos altamente procesados. Por ejemplo, Campbell lleva tiempo siendo vegetariana y ha confesado que prefiere los alimentos crudos.



“Love yourself”. El tip que encabeza la lista es cuidar de ti misma, no solo física, sino también mentalmente, además de tener una alimentación balanceada y hacer ejercicio; ten confianza en ti.



Recuerda que como tú te sientes es lo que las demás personas percibirán, así que elimina las opiniones negativas y recuérdate todos los días lo hermosa y fuerte que eres. Esta filosofía de vida la comparten otras celebridades como las que destacamos hoy. Sigue sus consejos.

Cate Blanchett (50)

Su piel de porcelana es fruto del modo en el que se aplica un buen hidratante de cara: los masajes faciales, asegura, son perfectos para despertar la piel. Y es de las que tampoco salen de casa sin el protector solar. Para energizar su rostro en un momento, Cate aplica máscara de pestañas y una barra de labios de algún color vibrante.

Jennifer Aniston (50)

¿Su secreto? Dormir y descansar lo suficiente a diario y desde hace 20 años no se olvida del protector solar con índice 50. Para mantener los músculos de su cara en su sitio los estimula con tratamientos de microestimulación facial, que ayudan a tensar y reafirmar el rostro sin alterar ni hinchar las facciones.

Jennifer López (50 años) duerme, por lo menos, ocho horas diarias, es su fuente de la juventud. Con esta práctica asegura que potencia su belleza y luce más joven. También practica yoga.

Nicole Kidman (52)

Aunque se pasó con el bótox hace unos años, por suerte pudo revertirlo. Limpieza diaria, protección solar y crema nocturna con retinol son sus tres básicos para el cuidado de la piel. Además, se tiñe las cejas y se riza las pestañas, ya que las tiene largas pero rectas, para aportar intensidad a su mirada. Un toque de gloss y máscara de pestañas son suficientes para estar lista para el día a día.

Halle Berry (53)

Sigue una dieta muy estricta, con azúcar solo natural (es importante recordar que Berry es diabética). El pan ya no existe en su vida y toma mucha agua y batidos de proteína vegetal. Para combatir la celulitis, Halle Berry agrega café al jabón líquido de uso diario en el baño. El café es un exfoliante de la piel y ayuda a la circulación de la sangre.

Cindy Crawford (53)

Lo barato siempre sale caro y ella lo sabe. „Puedo obtener un brillo de labios o esmalte de uñas menos costoso, pero vale la pena invertir bien en cualquier cosa que va directamente en la piel”.

“Los secretos de belleza son que no hay secretos. Dormir lo suficiente, beber agua, no fumar... todos lo sabemos, el secreto es hacerlo constantemente”, Cindy Crawford.