Ana Brenda Contreras, la nueva imagen de Tous

México. La firma española de joyería que ha sido edificada bajo la silueta de un tierno osito, Tous, lanzará cinco nuevas colecciones para llenarte de piezas perdurables, no sólo por sus excelentes materiales, sino también por su poderosa simbología.

Mini Fiore y Mini Ivette son dos de las líneas que fueron renovadas ahora en un formato pequeño como lo dicta la tendencia actual. La primera es inspirada en el proceso artesanal del cristal de la isla Murano, en Venecia; la segunda, elaborada en oro amarillo y con incrustaciones de topacios, amazonitas, ópalos y amatistas.

"Estoy muy contenta de representar a la mujer mexicana en esta marca española que tiene valores muy familiares, y que sobre todo es humana", externó la actriz Ana Brenda Contretas, quien es imagen de la marca.

Por su parte, la línea Glory es integrada con joyas y gemas 'XXS' de diversos colores; y Nocturne cuenta con piezas llenas de historia como cruces, ositos, lunas, barras y corazones elaboradas en plata de primera ley.

Y para finalizar, Light Mesh, que pretende posicionarse en la próxima época de fiestas con monturas en oro blanco y rosa decoradas con finos diamantes.

"Es muy claro lo que representa Tous, pues le habla a la mujer, no sólo a la latina o a la europea, sino a la real", comparte Ana Brenda, quien se dice admiradora de la marca desde los 18 años, cuando se compró un juego de plata para recordar su primer gran contrato.

"Las joyas me remiten a algo positivo. Al final de cada proyecto me regalo una, pues me recuerdan mi trabajo, logros y esfuerzos, es como ponerte pequeñas victorias para ti misma" Ana Brenda Contreras, actriz.