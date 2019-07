Collares y aretes extragrandes

Los accesorios son una serie de artículos que se convierten en punto focal de cualquier traje que portemos. Se trata de collares, aritos, carteras, diademas, broches, anillos, pulseras, lentes e incluso calzado.



Hoy, en Amiga nos centraremos en los diferentes estilos de collares y aretes que están causando sensación en pasarelas y en los Street Style.



Para vestir de gala se está aplicando la regla del menos es más. Así que si vas a lucir un espectacular collar en fino cristal o piedras semipreciosas, no uses aretes que compitan con él. Además, no uses pulseras o mucho ornamento en el bustier del vestido.



Las cadenas de perlas son las ideales para lucir en conjuntos de calle. El retorno de esta joya clásica era más que merecido. Ya deja de pensar que es un accesorio solo para las abuelitas, póntelo sobre una camiseta y jeans de tiro alto, unos sneakers y un entallado blazer en tono de temporada. Te verás juvenil y a la moda.



En cuanto a los aritos, los de estilo chandelier y maxilargos son una marcada tendencia. Cabe decir que si vas a usar un par de estos últimos omite utilizar un collar.



El centro de atención deben ser los aretes. De lo contrario te verás muy cargada y con mal gusto.

Se ha puesto de moda el usar un solo statement earring con vestidos strapless.

Piedras semipreciosas y de río con hermosos diseños en collares, que se usan mezclados con otros largos y gargantillas con dijes.

Los juegos de aritos y choker extragrandes se suman a la tendencia

En cuanto a la paleta de color que esta temporada va a estar presente, los protagonistas de este 2019 son los violetas, el azul eléctrico, los colores tierra, el verde, el fucsia y los metalizados. El animal print no se queda atrás.

Complementos

- Las perlas, cuanto más grandes, mejor. Se llevan en collares, aros, pulseras y cinturones. Lo ideal es mezclarlas con looks que contrasten; por ejemplo, el rockero, y modernizar la perla clásica.



- Los chokers, especialmente de cadenas gruesas, bien pegadas al cuello. Esta tendencia es para las que pueden, en especial para aquellas mujeres que tengan cuello largo y bien cuidado.



- Las cadenas doradas, ya sea bien finitas usadas en grupo o supergruesas más hip hop.



- Argollas en todas sus formas: cuadradas, corazón, ovales, redondas, estrellas, en dorado, plateado, o strass, al igual que los “statement earrings”, cuanto más grandes mejor.



- El estilo barroco: un clásico del invierno. Este look recargado es ideal para aros y vinchas en mujeres que quieren un estilo más formal y lady like.